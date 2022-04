Harry Ratheiser will Stadtpräsident von Arbon werden

Arbon «Die Berufe des Pfarrers und des Stadtpräsidenten sind sich ähnlicher, als man denkt»: Warum Harry Ratheiser in die Politik wechseln will Der Theologe will Nachfolger von Dominik Diezi werden. Im Interview spricht er über falsche Vorstellungen in Bezug auf seine aktuelle Tätigkeit, Quereinsteiger, Vertrauen und Tennis, bei dem er in Fahrt kommt. Annina Flaig Jetzt kommentieren 01.04.2022, 14.15 Uhr

Harry Ratheiser in seinem Büro. Bild: Ralph Ribi

Herr Ratheiser, Sie sind Pfarrer. Was predigen Sie am liebsten?

Harry Ratheiser: Ich versuche, lebensnah und aktuell zu sein. Kürzlich ging es im Rahmen der diesjährigen Aktion «Brot für alle» um Klima und Energie. Dabei habe ich nicht abstrakt und allgemein über Energieverwendung gesprochen, sondern über die eigene, diejenige meines Körpers, meiner Seele, meines Geistes. Viele pflegen zum Beispiel ihre kranke Partnerin oder ihren Partner bis zur eigenen Erschöpfung. Achtsamer Umgang mit der eigenen Energie hat aber auch viel mit Selbstfürsorge zu tun, die nicht mit blindem Egoismus zu verwechseln ist. Wenn ich aus dem Alltag und für den Alltag predige, höre ich immer wieder: «Da konnte ich etwas mitnehmen.»

Und was sagen die Kirchbürger zu Ihrer Kandidatur als Stadtpräsident?

Was ich am meisten höre, ist: Gut für Arbon, schade für die Kirchgemeinde. Zum Teil musste ich auch schon erklären, dass ich als Stadtpräsident nicht gleichzeitig auch noch Pfarrer sein könnte. Vereinzelt fragt man mich: «Willst du dir das wirklich antun?»

Was antworten Sie?

Ja, ich will mir das antun (lacht). Jemand hat mich mal als «Everybody’s Darling» bezeichnet. Ich weiss nicht, ob das stimmt. Sicher aber ist, dass ich mich als Stadtpräsident Kritik aussetze und eine dicke Haut haben muss.

Haben Sie diese?

Ich bin mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen. Ich habe gelernt einzustecken, aber auch, wie man sich zur Wehr setzt.

Anders Stokholm in Frauenfeld ist ebenfalls studierter Pfarrer. Was ist für einen Seelsorger denn so reizvoll am Stadtpräsidium?

Einige haben eine falsche Vorstellung von der Arbeit eines Pfarrers. Er sitzt nicht gelangweilt herum und wartet, bis endlich wieder Sonntag ist oder bis eine verzweifelte Seele bei ihm vor der Türe steht. Als Pfarrer führe ich Teams, Mitarbeiter, Projekte und Freiwillige. Ich organisiere, administriere, koordiniere. Ich stehe nonstop im Austausch mit Menschen, die sich nicht selten in anspruchsvollen Lebenssituationen befinden. Ich bin also zugleich Krisenmanager, Repräsentant und Pressesprecher. Ich leite Sitzungen, Kommissionen, Arbeitsgruppen, kleine und grosse Anlässe. Ich muss für mein «Produkt», das Vertrauen, begeistern. Ich innoviere, frage mich ständig, was ich anders, besser, neu machen muss. Und das seit 18 Jahren. Die Berufe des Pfarrers und des Stadtpräsidenten sind sich also ähnlicher, als man denkt. Im Grunde bin ich als Pfarrer ja auch politisch tätig.

Aber nicht in der Kommunalpolitik, sondern in der Kirchenpolitik.

Richtig. Zusammen mit der Kirchenvorsteherschaft leite ich eine Kirchgemeinde mit rund 3’300 Mitgliedern. Hier bin ich in der exekutiven Kirchenpolitik. Und in der Synode, dem kantonalen Parlament der Evangelischen Kirche des Kantons Thurgau, bin ich in der legislativen Kirchenpolitk. Dort gibt es die gleichen demokratischen Prozesse wie beispielsweise im Stadtparlament oder im Grossen Rat.

Harry Ratheiser sagt: Als Pfarrer bin ich auch politisch tätig. Bild: Ralph Ribi

Waren Sie schon einmal im Stadtparlament?

Ja, ich habe die Sitzung vom 22. März besucht.

Warum sind Sie bis jetzt in Arbon politisch nie in Erscheinung getreten?

Weil ich als Pfarrer alle erreichen möchte, auch diejenigen, die vielleicht eine andere politische Prägung haben als ich. Wenn ich parteipolitisch tätig wäre, könnte dies meine pfarramtliche Tätigkeit beeinträchtigen.

Sie sind aber Mitglied der Mitte, ehemals CVP. Für Sie als evangelischer Christ eigentlich die falsche Partei.

Die CVP ist schon länger keine katholische Partei mehr. So ist ja beispielsweise auch Nationalrat Christian Lohr bekanntlich evangelisch.

Wieso sind Sie der CVP denn überhaupt beigetreten?

Als Christoph Blocher aus dem Bundesrat abgewählt wurde, haben Politiker aus dem rechten Lager heftig auf die SP und die damalige CVP eingeprügelt. Mein Beitritt in die CVP, heute Die Mitte, war für mich ein Akt der Solidarisierung mit jener Partei, mit der ich mich wertemässig ohnehin verbunden fühlte.

In Arbon hat der SVP-Kandidat Matthias Gehring seine Kandidatur zurückgezogen und die Findungskommission scharf kritisiert. Was sagen Sie zu diesem Eklat?

Was zwischen Herrn Gehring und der Findungskommission passiert ist, weiss ich nicht, weil ich nicht dabei gewesen bin. Ich kann das daher nicht beurteilen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich die Befragung und den Prozess der Findungskommission mir gegenüber als fair und professionell wahrgenommen habe.

Harry Ratheiser sagt von sich, dass eine seiner Stärken sei, vermittelnd wirken zu können. Biled: Ralph Ribi

Arbon hat mit Quereinsteigern wie Lydia Buchmüller oder Andreas Balg in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. Das sind keine guten Voraussetzungen für Sie.

Das Problem war nicht, dass sie Quereinsteiger waren, sondern dass sie von ausserhalb kamen und somit keinen Bezug zu den Arbonerinnen und Arbonern hatten. Dominik Diezi hatte ja auch keine Exekutiverfahrung, war also auch ein Quereinsteiger, hat aber einen sehr guten Job gemacht. Mit mir hätten die Arbonerinnen und Arboner wieder einen Einheimischen. Ich bin für sie nicht eine Blackbox. Wenn ich in den letzten 18 Jahren etwas erreicht habe, dann sicher, dass ich das Vertrauen eines grossen Teils der Bevölkerung gewonnen habe. Ich bin in den letzten Jahren bei Hunderten Familien daheim in der Stube gesessen. Dieses Vertrauen ist entscheidend, wenn kontroverse Vorlagen wie zum Beispiel das Riva diskutiert werden. Ich glaube, eine meiner Stärken ist, dass ich vermittelnd wirken kann. Das ist unbedingt nötig, wenn wir Arbon vorwärtsbringen wollen.

Zur Person Pfarrer mit HSG-Abschluss Harry Ratheiser ist Vater von zwei erwachsenen Söhnen und lebt zusammen mit seiner Partnerin Jacqueline Jäger in Arbon. Er hat in Prag, Zürich und Basel Theologie studiert und einen Executive Master of Business Administration an der HSG in General Management. Er ist Vizepräsident des Stiftungsrats und des Geschäftsleitenden Ausschusses der Pensionskasse Perkos, Mitglied der Betriebskommission Regionales Pflegeheim Sonnhalden Arbon und der Synode der Evangelischen Kirche des Kantons Thurgau. Seit August 2021 ist er Gründungsmitglied des kirchlichen Thinktanks «église à venir», der sich zum Ziel gesetzt hat, Wirtschaftskompetenz in der Kirche zu fördern und Fragen der Wirtschaftsethik differenziert zu thematisieren. (afl).

Ihre Schwäche ist das fehlende politische Netzwerk.

Klar kann man das ins Feld führen. Im kirchenpolitischen Umfeld kenne ich aber etliche Leute, die auch auf lokaler oder kantonaler Ebene politisieren. Mit dem Netzwerk ist es aber so eine Sache: Man kann mit dem ganzen Regierungsrat und sogar dem ganzen Bundesrat per Du sein, wenn ich aber den Bezug zu den Arbonerinnen und Arbonern nicht habe, nützt mir das unter Umständen nichts. Das erste und wichtigste Netzwerk ist hier in Arbon. Das wichtigste und wertvollste Gut eines Stadtpräsidenten ist das Vertrauen der Bevölkerung, sie muss er für seine Ziele und Projekte gewinnen. Wenn das nicht gelingt, nützt das beste Netzwerk nichts. Zudem reicht mein Arboner Netzwerk ja weit über das kirchliche Umfeld hinaus.

Zum Beispiel?

Ich bin zum Beispiel im Tennisklub, wo ich seit ca. 16 Jahren regelmässig spiele. Sehen Sie, es gibt Pfarrer, die Tennis spielen und bei wirtschaftlichen oder politischen Themen in Fahrt kommen. Ich zum Beispiel (lacht).

Im ersten Gespräch mit dieser Zeitung haben Sie gesagt, Sie möchten ein Jugendparlament einführen. Ist dies das wichtigste, das Arbon jetzt braucht?

Die Jugend ist unbedingt wichtig. Mit einem Jugendparlament geht politische Bildung einher. Ich möchte, dass die Jugendlichen Arbon als ihre Stadt betrachten, dass sie mitreden, mitdenken. Wenn ein Jugendlicher Arbon als seine Stadt betrachtet, die er gern hat, wirft er zum Beispiel seinen Abfall nicht gedankenlos auf den Boden, nicht in seiner Stadt.

Ist denn das Abfallproblem das dringendste Problem hier?

Das war ein Verhaltensbeispiel. Es gibt viel zu tun in Arbon. Die Themen werden uns über viele Amtsdauern nicht ausgehen. Auch eine gute Vereinsförderung liegt mir am Herzen, die Entwicklung der Altstadt und Seepromenade, ein attraktiver Steuerfuss und mehr Arbeitsplätze hier in Arbon.

Welche konkreten Ideen haben Sie, um in Arbon Arbeitsplätze zu schaffen?

Es muss uns gelingen, bestehende Firmen hier zu behalten und neue anzusiedeln. Dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen.

Die wären?

Dazu zählt sicher mal ein attraktiver Steuerfuss und eine dienstleistungsorientierte Verwaltung. Auch hat die Stadt grosse Grundstücke im Gebiet Rietli und Brunewies gekauft, um zusätzliche Firmen und damit zusätzliche Arbeitsplätze anzusiedeln. Aber auch Ausbildungsmöglichkeiten sind wichtig, wo Firmen ihre Arbeitskräfte rekrutieren können. Die Universität St.Gallen und die Fachhochschule Ost klagen über Platzprobleme. Warum nicht zielstrebig darauf hinarbeiten, dass hier in Arbon eine Aussenstation für die FH Ost entsteht? Ein weiterer Punkt ist der Tourismus: Es muss uns gelingen, dass Tagesgäste und Firmenkunden über Nacht bleiben. Dafür braucht es Hotellerie und Übernachtungsmöglichkeiten. Eine gute und wichtige Rahmenbedingung ist schliesslich, dass der nächste Stadtpräsident sicher zwei, drei Amtsperioden hier bleibt, damit endlich Kontinuität entsteht.

Harry Ratheiser zu ...

Riva (Hochhäuser der HRS): Ein Projekt, das Vor- und Nachteile hat, dem ich aber tendenziell zustimme. Das Problem ist, dass Riva das Potenzial hat, die Arboner Bevölkerung zu spalten. Hier glaube ich, vermittelnd und vielleicht sogar versöhnend wirken zu können.

«Rotes Kreuz»: Eine unschöne Situation. Aber der Stadtrat hat dafür zu sorgen, dass die geltenden Regeln eingehalten werden. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich war an den Gesprächen nicht beteiligt.

Gastronomische Zwischennutzungen: Es ärgert mich, dass Bewilligungsprozesse so lange dauern und wir deshalb nicht vorwärts machen können.

Nebst Harry Ratheiser (Mitte) kandidiert auch René Walther (FDP) fürs Stadtpräsidium. Am 13. April um 19 Uhr findet im Seeparksaal eine Podiumsdiskussion mit beiden Kandidaten statt.

