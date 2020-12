Arbon Der zuständige Stadtrat wundert sich: Der Hafen war dieses Jahr trotz Corona und kurzer Saison sehr gut belegt mit Gästebooten Während in Romanshorn die Einnahmen um einen Drittel einbrachen, waren sie in Arbon ganz leicht höher als im letzten Jahr. Nach Meinung von Stadtrat Jörg Zimmermann ist aber noch viel Luft nach oben. Markus Schoch 29.12.2020, 04.30 Uhr

Der Arboner Hafen war dieses Jahr ein beliebter Liegeplatz für Gästeboote. Bild: Max Eichenberger

Das war nicht zu erwarten. In diesem Jahr nahm die Stadt ganz leicht mehr ein aus der Vermietung von Gästeliegeplätzen im Hafen als im letzten Jahr. Konkret waren es 42'767 Franken gegenüber 42'391 Franken 2019. Mehr waren es in den letzten zehn Jahren nur 2018 (46'330 Franken). Und dabei war diese Saison vergleichsweise kurz. Im April und Mai war der Hafen wegen Corona anders als sonst komplett geschlossen, und die Deutschen und Österreicher durften mit ihren Schiffen erst ab Mitte Juni auf der Schweizer Seite anlegen. Zudem fielen Grossanlässe wie Arbon Classic, das Seenachtsfest oder das Summerdays Festival aus. Sie füllen jeweils den Hafen.

Vor diesem Hintergrund sei er «sehr zufrieden» mit dem Ergebnis, sagt der zuständige Stadtrat Jörg Zimmermann. Und weiter:

«Ich bin aber auch überrascht.»

Denn in anderen Häfen hätten sich die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie negativ auf die Belegung der Gästeliegeplätze ausgewirkt, wie er erfahren habe. In Romanshorn gingen die Einnahmen gleich um 30 Prozent zurück, teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Auch in Altnau sind die Erträge mit 19'000 Franken kleiner als im letzten Jahr, als sie sich auf 20'000 Franken beliefen. Und das obwohl die Gemeinde den Hafen im Frühling offen liess. Doch nicht überall zeigen die Zahlen nach unten. Für Steinach war das Coronajahr ein sehr gutes Jahr, was die Belegung der Gästeliegeplätze anbelangt. Die Gemeinde konnte die Erlöse um satte 36 Prozent auf 9'915 Franken steigern.

Kreuzlingen holt viel mehr aus dem Hafen raus

Stadtrat Jörg Zimmermann. Bild: Donato Caspari

Nach Meinung von Stadtrat Zimmermann ist auch in Arbon noch viel Luft nach oben. Der Vertreter der Gruppierung Xsunder Menschen Verstand (XMV) ist seit Juni 2019 im Amt und hatte sich in diesem Jahr im Budget Einnahmen in der Höhe von 65'000 Franken zum Ziel gesetzt, was sehr ambitioniert ist. Zum Vergleich: Zuletzt waren es jeweils 35'000 Franken pro Jahr beziehungsweise 40'000 Franken vor 2017.

Der Arboner Hafen besteht aus zwei Becken mit getrennter Einfahrt.

Bild: Maya Mussilier

Im Arboner Hafen gebe es 600 Liegeplätze für Dauermieter und rund 40 Liegeplätze für Gäste, sagt Zimmermann. In Kreuzlingen beispielsweise seien es bloss 423 Liegeplätze, und trotzdem habe die Grenzstadt aus der Vermietung der drei offiziellen Liegeplätze an Gäste beziehungsweise der jeweils zwischen 10 bis 15 freien Plätze im letzten Jahr 78'000 Franken eingenommen – budgetiert waren sogar 90'000 Franken. Und auch in Romanshorn sind die Erträge höher, wobei dort teilweise auch die Kranbenüzung durch Private eingerechnet ist.

Es müsste mehr drin liegen

«Das hat mich stutzig gemacht.» Und habe ihn bewogen, die Latte auch in Arbon höher zu legen, sagt Zimmermann. «Wir haben den grössten Hafen und die grössten Events. Da müsste mehr drin liegen.» Warum die Erträge bis jetzt relativ tief waren, könne er sich nicht schlüssig erklären. Am Tarif jedenfalls liegt es nicht. Arbon ist eher teurer als Kreuzlingen. Für Zimmermann ist klar: Es muss sich etwas ändern. «Das Potenzial ist vorhanden.»