Rotes Kreuz: Wirt darf Pergola nicht mehr nutzen

Arbon Der Wirt des «Roten Kreuzes» hat sich geirrt: Die Stadt lässt ihm keine Zeit und setzt die verbliebene Pergola sofort ausser Betrieb Die Bauverwaltung hat das Nutzungsverbot diese Woche durchgesetzt. Der Gastrounternehmer fügt sich. Er denkt aber nicht daran, klein beizugeben. Markus Schoch 1 Kommentar 08.04.2022, 10.00 Uhr

Gionatan Capuano will jetzt aufs Ganze gehen. Bild: Reto Martin

Gionatan Capuano hatte gedacht, er habe im besten Fall noch drei Monate, während derer er die Pergola unter den Bäumen nutzen könne. Nur deshalb öffnete er überhaupt seinen Betrieb am 1. April nach der Winterpause. Der Wirt ging davon aus, dass ihm etwas Zeit bleibe, wenn er die Mitte Februar erlassene Verfügung der Stadt anfechte, die ihm verbietet, den Sonnen- und Regenschutz weiter auszufahren.

Doch das war ein Irrtum: Die Bauverwaltung hat ihm vor wenigen Tagen in einem weiteren Schreiben unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass er die Anlage spätestens am 6. April ausser Betrieb nehmen muss. Andernfalls werde sie selber die nötigen Schritte in die Wege leiten.

Im schlimmsten Fall spannt er wieder Sonnenschirme auf

Capuano hat sich dem behördlichen Druck gebeugt. Restaurant und Hotel lässt er aber offen. Statt wieder Absperrgitter aufzustellen, werde er sich mit der Situation arrangieren. Im Moment brauche er die Pergola sowieso nicht.

«Wie ich es mache, wenn die Gäste bei mir wieder draussen sitzen wollen, weiss ich noch nicht.»

Es werde ihm schon etwas einfallen. Im schlimmsten Fall spanne er wie früher Sonnenschirme auf.

Auf ein Entgegenkommen der Stadt zu hoffen, sei verlorene Liebesmüh'. Sie werde demnächst mit Sicherheit beschliessen, dass er auch die zweite Pergola abbrechen müsse. Das Bundesgericht hat die Stadt im letzten November angewiesen, die Verhältnismässigkeit einer Demontage zu prüfen.

Nicht mehr bereit für Verhandlungen

Der Gastrounternehmer denkt aber nicht daran, klein beizugeben. Capuano sagt:

«Jetzt geht es um das grosse Ganze.»

Heisst: Für alle am See müssen die gleichen strengen Regeln gelten. Capuano hat der Stadt bereits mit einer Aufsichtsbeschwerde gedroht, falls sie bei anderen Akteuren ein Auge zudrücken sollte. «Ich bin nicht mehr bereit zu verhandeln.» Und er scheue sich auch nicht davor, unpopuläre Entscheide zu treffen, wenn es nötig sein sollte.

