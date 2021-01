Arbon Der Stadtrat hält nichts von einem Entwicklungsplan zum Ausbau des Glasfasernetzes Alle Telekom-Anbieter vor Ort seien von sich aus bestrebt, die Leistungen der bestehenden Leitungen weiter zu erhöhen, schreibt die Behörde in ihrer Antwort auf einen Vorstoss im Parlament. Die flächendeckende Umstellung auf Glasfaser würde zwischen 12 und 15 Millionen Franken kosten, schätzt der Stadtrat. Markus Schoch 21.01.2021, 17.08 Uhr

Ein Arbeiter montiert Glasfaserkabel der Swisscom für den Internetanschluss von Privathaushalten. Bild: keystone/IT-Press/Carlo Reguzzi

An der Schwelle zum digitalen Zeitalter sei die Anbindung an die Daten-Autobahn für eine Stadt ebenso zentral wie die Anbindung ans Strassen-, Bahn- und Busnetz. Dieser Meinung sind Daniel Bachofen (SP) und Heidi Heine (GP). Die beiden befürchten, Arbon könnte den Anschluss ans schnelle Internet verlieren, was schlecht wäre für die Attraktivität der Stadt. Bei den Angeboten der drei Anbieter am Ort würden grosse Unterschiede bestehen. Und die Ansprüche der Nutzer würden immer grösser. «Die adäquate Versorgung aller Quartiere in Arbon könnte bereits ab 2023 in Frage gestellt sein», schreiben Bachofen und Heine in einem Vorstoss, den sie Ende September des letzten Jahres eingereicht haben.

Der Stadtrat sieht keinen Grund, bei Swisscom und Co. Druck zu machen. Er schreibt:

«Es kann davon ausgegangen werden, dass mittlerweile praktisch alle Haushalte und Firmen mindestens den Standard 500 Mbit/s respektive 100 Mbit/s Upload aufweisen, was schon ziemlich schnell ist.»

40 bis 45 Prozent von Ihnen würden sogar von weit grösseren Übertragungsgeschwindigkeiten profitieren: Sie hätten einen reinen Glasfaseranschluss mit 10 Gbit/s Down- und Upload, schätzt die Stadt.

Es gibt bereits parallele Leitungen in den Strassen

Und es dürften nach Meinung des Stadtrates immer mehr werden, die höhere Bandbreiten erhalten. «Alle Anbieter sind bestrebt, die Leistung der bestehenden Leitungen weiter zu erhöhen. Ob es in jedem Fall Glasfasern bis zur Wohnung sind, kann nicht gesagt werden.» Vor diesem Hintergrund erachtet es der Stadtrat nicht als nötig, einen Entwicklungsplan für ein flächendeckendes Glasfasernetz zu erstellen. Es gebe in den Strassen bereits Parallelleitungen. Die Ausgangslage sei zudem sehr komplex. Es würden schweizweit sehr viele Modelle und verschiedene Ausbaustandards existieren.

Der Wettbewerb spiele. Doppelspurigkeiten würden sich kurz- und mittelfristig nicht verhindern lassen. «Hier müsste der nationale Gesetzgeber eingreifen», schreibt der Stadtrat. Arbon stehe im Übrigen gar nicht so schlecht da. Von den Thurgauer Städten hätten nur Frauenfeld und Weinfelden bereits ein flächendeckendes Glasfasernetz mit hohem Speed. Kreuzlingen, Amriswil und Romanshorn erfüllten wie Arbon immerhin den Mindeststandard, was die Geschwindigkeit anbelange. In Rorschach und Goldach sei es auch nicht anders. Wollte Arbon mit Frauenfeld und Weinfelden gleichziehen, müsste mit Investitionskosten zwischen 12 und 15 Millionen Franken gerechnet werden, schreibt der Stadtrat.