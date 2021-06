Der E-Scooter-Trend hat jetzt auch Arbon erreicht

Seit Anfang 2019 sind in der ganzen Schweiz E-Scooter zugelassen. seither können diese in jeder grösseren Stadt gemietet werden. Bald ist dies auch in Arbon möglich. Der Unternehmer Reto Latscha startet diesen Samstag einen Verleih für die beliebten Elektrofahrzeuge.

Luca Hochreutener 11.06.2021, 08.49 Uhr