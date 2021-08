Arboner Pergolenstreit: Heimatschutz macht Aufsichtsbeschwerde

Arbon «Das Vorgehen ist schlicht unerträglich»: Warum der Thurgauer Heimatschutz im Pergolenstreit mit einer Aufsichtsbeschwerde an den Kanton gelangt Der Verband verlangt ein sofortiges Nutzungsverbot der Regen- und Wetterschutzvorrichtungen in der Gartenwirtschaft des «Roten Kreuzes.» Der Kanton hat diese Forderung Anfang Woche abgewiesen. In einem Zwischenentscheid hat sich das zuständige Departement für Bau und Umwelt gegen eine superprovisorische Verfügung ausgesprochen. Markus Schoch 06.08.2021, 05.00 Uhr

Der Streit um die Pergolen im «Roten Kreuz» geht in die nächste Runde. Bild: Reto Martin

Der Thurgauer Heimatschutz belässt es nicht mit öffentlicher Kritik. «Es besteht selbstverständlich Handlungsbedarf», sagte Geschäftsführer Gianni Christen vor zwei Wochen in einem Artikel der «Thurgauer Zeitung». Gionatan Capuano so weiter machen zu lassen, wäre rechtswidrig und nicht tolerierbar. Christen bezog sich dabei auf eine Verfügung des Bundesgerichtspräsidenten, der sich mit Entscheid vom 6. Juli zur Frage äusserte, was die Stadt in der aktuellen Situation vom Wirt des «Roten Kreuzes» verlangen kann und was nicht. Für den Heimatschutz ist klar: Sie muss jetzt endlich durchgreifen und die Nutzung der beiden Pergolen verbieten, zumindest jedenfalls derjenigen ausserhalb der Bäume.

Die Stadt interpretierte die Verfügung völlig anders. Solange das Bundesgericht in der eigentlichen Streitsache nicht abschliessend zu einem Urteil gekommen sei, dürfe Capuano den Wind- und Wetterschutz ausfahren, wie es ihm beliebe, liess sie am 22. Juli auf Anfrage ausrichten. Der Heimatschutz verstand die Welt nicht mehr und reichte wenige Tage später Aufsichtsbeschwerde ein. Das Verhalten des Stadtrates sei «schlicht unerträglich», heisst es darin. Das Vorgehen grenze allmählich an Amtsanmassung.

Der Verband verlangt darin ein Nutzungsverbot, ohne dass die Gegenparteien Stellung dazu beziehen können sollen. Ein solches abgekürztes Verfahren rechtfertige sich, weil die juristische Ausgangslage allen Beteiligten zur Genüge bekannt und klar sei. Zudem will der Heimatschutz die Stadt verpflichten, diese Anordnung sofort zu vollziehen. Doch so schnell geht es nun doch nicht. In einem Zwischenentscheid von Anfang Woche weist das zuständige Departement für Bau und Umwelt (DBU) die Forderung nach einer superprovisorischen Verfügung ab.

Will heissen: Sowohl Capuano als auch allen anderen Verfahrensbeteiligten können sich zur Aufsichtsbeschwerde äussern, bevor das DBU darüber entscheidet. Sie erhalten eine kurze, nicht erstreckbare Frist. Es gebe keinen Grund, ihnen das rechtliche Gehör zu verweigern, schreibt das Departement im Zwischenentscheid, der ans Verwaltungsgericht weitergezogen werden kann.

Gionatan Capuano kann den hartnäckigen Widerstand des Heimatschutzes nicht nachvollziehen. Bild: Reto Martin

Capuano kann nicht verstehen, warum der Heimatschutz an ihm ein Exempel statuieren will und gleichzeitig weder an den geplanten gastronomischen Zwischennutzungen noch an den beiden Hochhäusern auf dem «Metropol»-Areal etwas auszusetzen hat. Umso mehr freue es ihn, «dass mich die Stadt jetzt so tatkräftig unterstützt und ein klares Zeichen für unser Hotel-Restaurant setzt».