Pirates Oberthurgau zu Gast in "Hallo SRF!"

arbon Das SRF dreht einen Beitrag in Arbon ‒ Rainer Maria Salzgeber stellt sich der Kritik der Oberthurgau Pirates In der Turnhalle Seegarten, wo normalerweise das Schulturnen oder Vereinstrainings stattfinden, wurde letzte Woche ein Fernsehbeitrag für das Format «Hallo SRF!» gedreht. Der Oberthurgauer Basketballverein Pirates durfte dem Schweizer Fernsehen die Leviten lesen. Luca Hochreutener 10.01.2022, 05.15 Uhr

Lockere Atmosphäre: Während des Drehs sassen die Gesprächspartner auf Schwedenbänken. Benjamin Manser

«Eifach schnurre», sagt Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber kurz vor dem Dreh. Die Gesprächspartner sollen nicht zu nervös sein. Ab dem Moment, wo die Kameras laufen, lässt sich auch kein grosser Unterschied zum vorherigen Small Talk feststellen. Genau das will das Format «Hallo SRF!» auch vermitteln. Eine kleine Talkrunde, bei der Zuschauer des Schweizer Fernsehens angehört werden und auch Kritik an den Programmen des SRF üben können.

Diesmal sind die Basketball Oberthurgau Pirates dran. Der Verein besteht seit vier Jahren und zählte bereits zwei Jahre nach seiner Gründung rund 150 Mitglieder. Die meisten dieser sind Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche. Die Junioren der Pirates werden in Amriswil und Arbon trainiert, unter anderem auch von Vereinspräsident Carsten Lex, Vorstandsmitglied Manuel Nagel und Sherin Fürderer, die die Mädchenmannschaft betreut. Das Trio durfte Salzgeber mit Fragen konfrontieren.

Mehr Präsenz im TV gefordert

Sherin Fürderer im Gespräch mit SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber. Bild: Benjamin Manser

Den Anfang macht dabei Sherin Fürderer: «Kann das SRF nicht mehr Basketball im Fernsehen zeigen?», fragt sie Salzgeber. Für sie sei der Sport im Fernsehen nämlich noch deutlich unterrepräsentiert. «Dafür braucht es meiner Meinung nach zwei Faktoren», antwortet der Sportmoderator. «Erstens ist hier eine erfolgreiche Nationalmannschaft wichtig. Zweitens benötigt der Sport ein gewisses Publikumspotenzial.» Beide Voraussetzungen seien beim Basketball aktuell nicht gegeben.

«Das Fernsehen hat deshalb doch eine Verantwortung», sagt Manuel Nagel. So gehöre zum Service-public-Auftrag des Schweizer Fernsehens, auch unbekanntere Sportarten vorzustellen.

«Würde man den Sport öfters im Fernsehen zeigen, kämen auch mehr Menschen damit in Kontakt.»

«Dies ist ein interessanter Aspekt», sagt Salzgeber. «Über Profisport muss auf jeden Fall berichtet werden und das wird auch gemacht», sagt er. Jedoch gebe es vor allem in der Ostschweiz keine grosse Basketballkultur, wie es beispielsweise beim Fussball der Fall sei. «Ohne Tradition und Kultur wird eine Sportart nicht durch die Decke gehen», sagt Salzgeber.

Die TV-Crew montiert einen Scheinwerfer an einem der Basketballkörbe. Bild: Benjamin Manser

Basketball geniesst in der Schweiz aktuell tatsächlich noch keine grosse Popularität. Laut Website des Basketballverbandes «Swiss Basketball» gibt es in der Schweiz rund 18'000 lizenzierte Spieler. Zum Vergleich: Der Schweizerische Fussballverband zählt aktuell rund 283'000 Mitglieder.

Ein neues Format als Kompromiss

Im Laufe des Gesprächs wirft Carsten Lex das immer beliebter werdende 3x3 Basketball in die Runde. Dort treten zwei Mannschaften mit jeweils nur drei Spielern gegeneinander an. «Die Community wächst stetig und ist auf einem guten Weg. Darüber könnte man auch mal berichten.» Salzgeber daraufhin: «Bei dieser Sportart sehe ich mehr Potenzial.» Jedoch liege es nicht am Schweizer Fernsehen, eine solche Sportart bekannt zu machen. «Die Community muss sich von selbst vergrössern, zum Beispiel über die sozialen Medien.» Solche unbekanntere Sportarten würden sich laut Lex jedoch gut für Hintergrundbeiträge eignen. «Ich stelle mir hier kleine Geschichten von verschiedenen Sportlern vor. So könnte man einen grösseren Bezug zum Sport entwickeln», sagt er.

Lockere Atmosphäre: Während des Drehs sassen die Gesprächspartner auf Schwedenbänken. Bild: Benjamin Manser

Auch Manuel Nagel sagt: «Ein Format mit aufkommenden Trendsportarten wäre sehr interessant.»

Salzgeber stimmt zu: «Personen sind gute Träger, um gewisse Sportarten zu präsentieren.» Jedoch könne man aufgrund der begrenzten Sendezeit nicht auf jeden Rücksicht nehmen:

Rainer Maria Salzgeber antwortet Sherin Fürderer. Bild: Benjamin Manser

«Ihr müsst euch von der Erwartung lösen, im linearen Fernsehen vorzukommen.»

Stattdessen könne er sich so ein regelmässiges Format auf den sozialen Medien vorstellen. Mit diesem Kompromiss endete die Gesprächsrunde schliesslich. «Seit langem kam ich in einer Sporthalle wieder mal ins Schwitzen», sagt Salzgeber. Er nehme die Inputs, die er während des Gesprächs erhalten hat mit und werde diese weitergeben.

Das Gespräch dauerte rund eine Stunde. Während das SRF ihre Drehausrüstung wieder zusammenräumen und einpacken, ziehen die drei Pirates Bilanz. Über das Gespräch sind sie zufrieden: «Wir konnten die Interessen des Basketballs gut vertreten», sagt Carsten Lex. Nun hoffen sie, dass ihre Kritikpunkte ihren Weg in die richtigen Räume des Schweizer Radios und Fernsehens finden.

Die Dreharbeiten sind fertig, das Equipment wird wieder eingepackt. Bild: Benjamin Manser

