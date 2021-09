Arboner Pergolen-Streit: Beschwerde des Heimatschutzes abgewiesen

Arbon «Rechtswidrig und nicht zu tolerieren»: Thurgauer Heimatschutz blitzt im Pergolen-Streit beim Departement für Bau und Umwelt ab Der Kanton weist eine Beschwerde des Heimatschutzes als unbegründet ab. Dieser warf der Stadt Untätigkeit vor, namentlich das Verbot nicht durchzusetzen, die Pergolen beim «Roten Kreuz» weiter zu nutzen. Wirt Gionatan Capuano freut's. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.20 Uhr

Kann durchatmen: Gionatan Capuano, der Wirt des «Roten Kreuzes», kann seine Pergolen weiter nutzen. Bild: Reto Martin

Gionatan Capuano darf weiter wirten. Zumindest vorläufig. Der Wirt des «Roten Kreuzes» in Arbon nimmt einen Entscheid mit Genugtuung zur Kenntnis: Und zwar denjenigen des kantonalen Departements für Bau und Umwelt betreffend eine Aufsichtsbeschwerde des Thurgauer Heimatschutzes.

Zum Hintergrund: Der Wirt des besagten Hotels und Restaurants kämpft seit mittlerweile vier Jahren darum, nachträglich eine Baubewilligung für die zwei vor seinem Lokal erstellten Pergolen zu erhalten. Aktuell ist der Fall pendent beim Bundesgericht. Zuletzt hat dieses eine Verfügung erlassen, die allerdings verschiedentlich interpretiert wird.

Diese Pergolen stehen zur Diskussion. Bild: Reto Martin

Der Thurgauer Heimatschutz ist der Ansicht, Capuano die Pergolen nach wie vor nutzen zu lassen sei «rechtswidrig und nicht zu tolerieren». Der Stadtrat müsse durchgreifen und auf seinen früheren Entscheid betreffend das Nutzungsverbot zurückkommen. Die Stadt indes sieht keinen Handlungsbedarf: Es läge noch kein rechtskräftiger Entscheid vor und ein Nutzungsverbot sei vor dem Hintergrund des schweren Standes der Gastrobranche in Zeiten der Coronapandemie nicht verhältnismässig.

«Willkür und Missbrauch der Amtsgewalt»

Laut dem Entscheid des DBU, welcher der Redaktion vorliegt, wirft der Thurgauer Heimatschutz der Stadt die «ungerechtfertigte Verweigerung einer vorgeschriebenen Amtshandlung» sowie «Willkür und Missbrauch der Amtsgewalt» vor. Das DBU weist die Vorwürfe jedoch als unbegründet zurück. Das Departement untermauert diese Haltung ebenfalls damit, dass in der Sache noch kein rechtskräftiger Entscheid vorläge. Die nachträgliche Verfügung des Bundesgerichts würde daran nichts ändern. «Das Nutzungsverbot ist zum heutigen Zeitpunkt nicht vollstreckbar.» Was den Entscheid der Stadt an sich betrifft, so fügt das DBU an, dass dem Thurgauer Heimatschutz der Rechtsmittelweg offen gestanden hätte. Schliesslich:

«Die Stadt ist ihren baupolizeilichen Pflichten im Hinblick auf die Durchsetzung des Nutzungsverbots rechtzeitig, regelmässig und rechtsgenüglich nachgekommen.»

Wirt Capuano sagt: «Mir ist wichtig anzusprechen, wie die Spendengelder des Heimatschutzes und die Gelder der Arboner Steuerzahler aus dem Fenster geworfen werden.» Es gehe nur noch darum, die Pergolen mit allen rechtlichen Mitteln zu bekämpfen. «Egal, was es kostet.» Die Stadt habe langsam, aber sicher verstanden, dass es nur mit dem «Roten Kreuz» ginge. «Ganz gleich, was das Bundesgericht nun entscheidet.» Es könne nicht sein, dass die «Veranda» beim leerstehenden Metropol und die «Saurer Bar» ohne grosse Probleme für vier Jahre bewilligt worden seien und sich das «Rote Kreuz» immer noch mit den Gerichten herumschlagen müsse. «Traurig ist auch, dass es die Stadt weiterhin versäumt, mit der gleichen Lösung auf uns zuzukommen.»

Gianni Christen, Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes.

Bild: Ralph Ribi

Gianni Christen, der Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes, sagt auf Anfrage:

«Wir nehmen den Entscheid des DBU zur Kenntnis.»

Ausserdem warte man auf den Bundesgerichtsentscheid. «Jetzt im Herbst und Winter ist die Gartenwirtschaft des ‹Roten Kreuzes› sowieso nicht offen.» Zu Capuanos Statement sagt Christen: «Auch er hat für seine Gartenbar eine provisorische Bewilligung bekommen.» Und Steuergelder würden nicht zuletzt seinetwegen aufgewendet, «weil er nicht von Anfang an auf korrektem Wege eine Baubewilligung eingeholt hat».

Laut Capuano hinkt der Vergleich

Capuano sagt wiederum zu Christens Vergleich: «Ich habe die provisorische Bewilligung für die Gartenbar nicht einfach so bekommen.» Sondern in Zusammenhang mit einer Übereinkunft. «Nämlich dahingehend, dass ich eine Einsprache zum Bau des neuen Hafenareals zurückgezogen habe, den die Stadt realisieren wollte.»