Summerdays-Besucher profitieren von Corona-Testzelt

Arbon «Das kitzelt wie die Sau!»: Am Adolph-Saurer-Quai steht seit Donnerstagabend ein Corona-Testzelt, praktisch für Summerdays-Besucher Eine Apotheke führt am Arboner Seeufer PCR-Tests und Antigen-Schnelltests durch. Leute aus der ganzen Region finden sich ein. Das aus den unterschiedlichsten Gründen: Manche wollen ans Summerdays-Festival, andere möchten in die Ferien und wieder andere brennt es schlicht zu wissen, ob sie das Virus erwischt haben. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.10 Uhr

Eingang zum Corona-Testzelt. Ralph Ribi

«Das kitzelt wie die Sau!», sagt eine Frau mittleren Alters, als sie das Test-Zelt verlässt. Sie hat sich gerade über die gängige Nasen-Rachen-Variante und mit dem mittlerweile allseits bekannten Stäbchen auf Corona untersuchen lassen. Zusammen mit einer Freundin und zwei Kindern wartet sie nun auf das Ergebnis.

Etwas skurril, die Sache

Es mutet schon etwas skurril an: Da, am idyllischen Adolph-Saurer-Quai in Arbon, bei frühherbstlich-sonnigem Wetter und unmittelbar vor einer Horde Schwäne, die sich auf dem See tummelt, stehen Abschrankungen und ein weisses, klinisch anmutendes Zelt. Am Donnerstag um fünf Uhr abends stehen ein paar Leute Schlange, bald sammelt sich eine kleine Menschenmenge an – unterschiedlichen Alters, mit den unterschiedlichsten Zielen. Manche wollen sich dem Vernehmen nach einen Nachweis für das Summerdays-Festival holen, das dieses Wochenende nur ein paar Meter weiter stattfindet, andere planen bald einen Ausflug und wieder andere wollen infolge von Krankheitssymptomen schlicht wissen, ob sie das Virus erwischt haben oder nicht.

So sieht es drinnen aus. Ralph Ribi

Die Anmeldung erfolgt draussen. Mitbringen muss man einen Ausweis und die Krankenkassen-Karte, zuletzt gilt es eine Einverständniserklärung abzugeben. Ein Mann und eine Frau kontrollieren an kleinen Tischen. Drinnen im Zelt geht es der Reihe nach an andere Tischchen; dort wird getestet, schnell und unkompliziert.

«Danach passiert nichts»

Patrick Ackermann, Leiter der Corona-Teststation. Ralph Ribi

Laut Auskunft von Patrick Ackermann, dem Leiter der mobilen Corona-Teststation, werden lediglich Nasen-Rachen Tests durchgeführt. Namentlich PCR-Tests und Antigen-Schnelltests, hinter der Aktion steht eine Apotheke.

«Das Ergebnis hat man in zirka 15 Minuten.»

Nicht nur am Donnerstag, sondern auch am Freitag und am Samstag würde man von fünf bis acht testen. Und danach? «Danach passiert nichts», sagt Ackermann, ein wenig verschmitzt. Der Kanton habe ja alles abgesagt, auch etwa das Open Air Frauenfeld. «Mal schauen, wie viele Leute herkommen.»