Gastro-Angebote am See in Arbon lassen auf sich warten

Arbon «Das ist Freiheit in Arbon»: Die neue Strandbar an der Seepromenade wird regelrecht überrannt – die anderen Angebote lassen weiter auf sich warten Die vor einer Woche eröffnete «Veranda» unter der markanten weissen Pergola läuft wie geschmiert. Doch die weiteren von der Stadt angekündigten gastronomischen Zwischennutzungen im Seeuferbereich lassen weiter auf sich warten. Nachdem sich Kanton und Stadt kürzlich noch bedeckt hielten, nimmt Stadtpräsident Dominik Diezi nun Stellung zum Problem. Annina Flaig 07.08.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die neue Arboner Strandbar «Veranda» zieht viel Publikum an. Bild: Ralph Ribi

Viele Arboner sind voll des Lobes. «Hübsch und freundlich, weiter so!» So lautet einer von über 50 Kommentaren in einer der Arboner Facebook-Gruppen über die neue Strandbar Veranda. Andere kommentieren: «Ich bin glücklich über diese schöne Terrasse.» «Das ist Freiheit in Arbon.» «Wir müssen nicht mehr nach Romanshorn oder Rorschach.» Und:

«Endlich hat sich auch in Arbon etwas bewegt.»

Das neue Lokal unter der markanten weissen Pergola steht vor dem ehemaligen Hotel Metropol direkt am See und wird seit seiner Eröffnung vor rund einer Woche regelrecht überrannt. «Wenn das Wetter gut ist, haben wir bis spät abends volles Haus», erzählt Lukas Gmür, Inhaber der Presswerk Gastronomie & Event GmbH, welche das Lokal führt. Obwohl die Veranda 130 Sitzplätze anbieten kann, finden nicht immer alle einen Platz. Manche müssen sich auf später vertrösten.

Lukas Gmür, Inhaber der Presswerk Gastronomie & Event GmbH. Bild: PD

Gmür erstaunt das nicht. Die Veranda ist nebst den Restaurants in den Seebädern in Steinach und Goldach sowie der Tiki Strandbar in Goldach und dem Arboner Hafenkiosk das fünfte Lokal, das er am Bodensee betreibt. Es laufe überall gut, sagt er.

«Ich habe das Gefühl, die Leute treibt es von Jahr zu Jahr stärker an den See.»

Der aktuelle Andrang bei der «Veranda» untermauert auch eine Erkenntnis der Partizipationsplattform, welche die Stadt Arbon kürzlich auf dem Portal «Mein Thurgau» lanciert hatte. Auf die grundsätzliche Frage, ob es am Seeufer zu den bestehenden Gastronomieangeboten weitere Restaurants brauche, war der Tenor klar: Auf einer Skala von 1 (nicht wichtig) bis 5 (sehr wichtig) lag der Durchschnittswert von 100 Bewertungen bei fast 4 Sternen.

Von der neuen Strandbar hat man beste Sicht auf die Steinacher Bucht. Bild: Ralph Ribi

Umso unverständlicher dürfte es für viele sein, dass es nicht vorwärtsgeht mit den weiteren ursprünglich fünf angekündigten gastronomischen Zwischennutzungen am Arboner Seeufer. Geplant waren sie notabene für den Sommer. Doch dieser dauert nicht mehr ewig.

Containerdorf startet erst nächstes Jahr

Kürzlich wurde publik, dass ein Grund für die Verzögerung nebst den Einsprachen der Abstand zur sogenannten Hochwasserlinie ist, welcher offenbar bei drei der von der Stadt geplanten Projekte nicht eingehalten wird. Der Kanton gab dazu mit dem Verweis auf das laufende Verfahren keine konkreten Auskünfte. Auch die Stadt Arbon hielt sich bisher bedeckt, was den Raum für Spekulationen öffnete und teilweise für Verwirrung sorgte.

Jetzt sagt Stadtpräsident Dominik Diezi:

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Bild: Andrea Stalder

«Die lange Wartezeit ist für die Gastronomen ärgerlich. Es tut mir leid, dass es nicht schneller geht.»

Wenn es keine Einsprachen gegeben hätte, hätte die Stadt als Bauherrin die Gesuche relativ schnell bewilligen können. So verlief es mit den beiden privat initiierten Projekten, dem «Saurer Garten» vor dem Saurer Museum, der sich aktuell im Bau befindet, und der «Veranda», wo nach Gesprächen alle Einsprachen zurückgezogen worden waren.

Die städtisch angetriebenen Projekte kassierten Einsprachen, weshalb dafür nun der Kanton zuständig ist.

Hochwasserlinie ist kein Killerkriterium

Diezi bestätigt auf Anfrage, dass die Hochwasserlinie Thema geworden ist. Er stellt aber klar, dass die Sache mit der Hochwasserlinie kein «Killerkriterium» sei. Diese könne auch unterschritten werden. Aber um die Sache zu beschleunigen, habe man nun die Standorte des Pop-up-Imbisses Seeliebi9320 sowie des Kaffee-Trailers etwas weiter vom See weg verschoben. Er sagt: «Die Hochwasserlinie ist bei diesen beiden Projekten nun definitiv kein Problem mehr.»

Das Event-Lokal Seezauber beim Fliegerdenkmal ist nicht tangiert und das «Ah-hoi» vor dem Parkplatz neben dem Hotel Metropol wird höchstwahrscheinlich sowieso nicht realisiert (siehe Kasten). Eine Knacknuss bleibt aber das Containerdorf Hannah am See, welches auf dem aufgeschütteten Hafendamm geplant ist. Hier werde noch nach einer Lösung gesucht.

Für Eveline Jung, Präsidentin von Arbon Tourismus und Mitglied der Projektgruppe von «Hannah am See», ist indes klar: «Aus unserem Projekt wird dieses Jahr nichts mehr.» Sie betont aber, dass sie zuversichtlich sei, dass man nächstes Jahr im Frühling etwas Tolles werde auf die Beine stellen können.

Micha Schranz vom Kaffee-Trailer bei der Wetterstation bleibt weiterhin optimistisch und hofft, dass er bald loslegen kann. Weiter wollen sich beide nicht zu dem im Raum stehenden Problem äussern.