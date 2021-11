Das Bezirksgericht Arbon erweist sich als Politikerschmiede

Arbon Das Bezirksgericht als Politikerschmiede: Nicht nur bei Dominik Diezi, sondern auch für andere stand es am Anfang der Politkarriere Nebst dem Amt des Stadtpräsidiums wird in Arbon auch das Bezirksgericht gerne als Sprungbrett für höhere Weihen genutzt. Claudius Graf-Schelling hatte so einst den Sprung in die Regierung geschafft, und August Roth beschritt diesen Weg bereits 1928 – eine Rückschau. Max Eichenberger Jetzt kommentieren 16.11.2021, 04.30 Uhr

Die Waage vor dem Arboner Rathaus als Symbol für die Justiz: Das Rathaus war früher Standort des Bezirksgerichts. Bild: Max Eichenberger

Der rote Teppich für das Regierungsamt scheint für den Stachener Dominik Diezi bereits ausgelegt. Parteiintern gilt er als Favorit. Und über die Parteigrenzen hinweg hat sich der studierte Jurist im Kantonsrat, dem er seit 2016 angehört, schnell Ansehen erworben. Dabei ist seine politische Karriere noch jung.

Vom Bezirksrichter zum Senkrechtstarter

Dominik Diezi, ehemaliger Bezirksrichter und Regierungsratskandidat. Bild: Max Eichenberger

Erst mit der Wahl ins Arboner Stadtparlament hat sie vor sechs Jahren begonnen. Als katholischer Kirchenpräsident und Anstösser mit dem Kirchenbezirk St.Martin hatte ihn das Hin und Her bei der Verkehrsführung in der Arboner Altstadt und die unglückliche Rolle des Stadtrates motiviert, in die Kommunalpolitik einzusteigen. Die «juristische Schule», politisches Gespür und eine Portion Ehrgeiz machten ihn in beiden Parlamenten, auf Kommunal- und auf Kantonsebene, zu einem Polit-Senkrechtstarter.

Das Bezirksgericht, wo er zunächst Schreiber war und ab 2006 Berufsrichter, und danach das Stadtpräsidium, das er seit 2019 bekleidet, erwiesen sich schon in der Vergangenheit als Sprungbretter. Für den 48-Jährigen könnten beide Stationen solche sein. Sollte er von der Mitte portiert und dann auch vom Thurgauer Volk in den Regierungsrat gewählt werden, würde er August Roth auf demselben Weg folgen.

Die Ära des «Roten Arbon»

August Roth (SP), ehemaliger Bezirksgerichtspräsident und Regierungsrat. Bild: PD

Über das Arboner Bezirksgericht schaffte nämlich auch der Jurist August Roth 1928 den Einzug als Ortsvorsteher ins Stadthaus. Dabei verdrängte der erst 34-jährige Sozialdemokrat den damaligen Amtsinhaber und begründete die Ära des «Roten Arbon». Bereits drei Jahre zuvor hatte die SP bei den Ortsverwaltungswahlen die Mehrheit errungen. Nach dreizehn Jahren im Amt gelang August Roth 1941 das Kunststück, als erster Sozialdemokrat überhaupt in die Thurgauer Regierung einzuziehen.

Dem früheren Arboner Bezirksgerichtspräsidenten (1954 bis 1988) und Bundesratssohn Rolf Weber blieb zwar die Wahl in die kantonale Exekutive verwehrt. Das ambitiöse Ansinnen, neben Rudolf Schümperli einen zweiten Sitz für die SP im Fünfergremium zu holen, scheiterte 1965. Weber unterlag dem FDP-Konkurrenten Erich Böckli – auch er Jurist. Dafür wurde er 1970 Nationalrat.

Zuvor, 1967, scheiterte das aussichtslose Unterfangen der Arboner SP-Führung, Rolf Weber als Gemeindeammann ins Stadthaus zu hieven. Gegen Erwin Suter blieb er chancenlos. Weber nahm es hin: Eigentlich behagte ihm die Gerichtstätigkeit sowieso lieber. Nebenbei politisierte Rolf Weber 27 Jahre lang im Kantonsrat.

Erfolgreicher als sein Mentor



Claudius Graf-Schelling (SP), ehemaliger Bezirksgerichtspräsident und Regierungsrat. Max Eichenberger

Webers Zögling zunächst als Gerichtsschreiber war der Sozialdemokrat Claudius Graf-Schelling – mit Aussichten ebenfalls auf eine Politkarriere. Nach der Pensionierung von Rolf Weber 1988 wurde Graf-Schelling als sein Nachfolger ins Bezirksgerichtspräsidium gewählt. Bis dahin gehörte er der Arboner Ortsverwaltung an, 16 Jahre war er Mitglied des Grossen Rates, ehe der Gerichtspräsident im Jahre 2000 in die Kantonsregierung gewählt wurde – als Nachfolgerin von Vreni Schawalder.

Nach Graf-Schellings Einzug in die Regierung wurde der damalige Gerichtsschreiber Ralph Zanoni Gerichtspräsident (2000). Manche hatten den parteilosen, der CVP nahestehenden Zanoni als Integrationsfigur schon auf dem Zettel gehabt, um mit ihm als künftigem Stadtoberhaupt die unselige Blockade unter Giosch A. Sgier zu beenden, der sich mit dem Stadtrat überworfen hatte. Doch Zanoni hegte keine politischen Ambitionen, eine Anfrage wies er ab. Sgier (CVP) wurde dann 2003 von der Parteilosen Lydia Buchmüller aus dem Amt gedrängt.

Das Stadthaus als Zwischenstation

Zum Sprung aus dem Stadtammannamt in die Thurgauer Regierung wollte schon Christoph Tobler 1996 ansetzen. Zwölf Jahre führte er damals die Geschicke Arbons, als er auf die Nachfolge des zurücktretenden SVP-Regierungsrats Hermann Bürgi aspirierte. Tobler unterlag jedoch in der parteiinternen Ausmarchung Hans Peter Ruprecht.

Höhere Ambitionen hegte auch Martin Klöti. Für ihn war das Stadthaus Zwischenstation auf dem Weg in die St.Galler Regierung. Diese Möglichkeit eröffnete sich ihm 2012. Bis zu seiner Wahl war er immerhin sechs Jahre Arboner Stadtammann.