Arbon Classics verrät Programm-Höhepunkte

Der Grossanlass findet in Arbon alle zwei Jahre statt und lockt jeweils rund 20 000 Besucher in die Stadt am See. Arbon Classics ist die einzige Veranstaltung landesweit, bei der es Schiffs-, Eisenbahn- und Flugzeug-Oldtimer sowie in Schuss gehaltene Automobile und Lastwagen älterer Baujahre zu bestaunen gibt. Die Veranstaltung gehört zu einem der grössten Oldtimer-Events in der ganzen Schweiz. (red)