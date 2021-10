Sozialausgaben von Arbon um eine Million Franken gesunken

Arbon Bemerkenswert: Die Sozialausgaben von Arbon sind um rund eine Million gesunken - dennoch trägt die Stadt im kantonalen Vergleich die rote Laterne Arbon verzeichnet immer noch die höchste Sozialhilfequote im Thurgau. Stadtrat Michael Hohermuth zu den Facts and Figures: Die Stadt zähle momentan 305 Fälle, während des ersten Lockdowns seien tatsächlich gleich viele aufs Amt gekommen wie sonst auch, und die Stadt wäre insbesondere wegen der Industriegeschichte in die aktuelle Lage geraten. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.10 Uhr

Das Arboner Sozialamt. Bild: Max Eichenberger (17.03.2017)

Immer noch ist Arbon in den Schlagzeilen, allerdings in eher unerfreulichen. Wie einer aktuellen Statistik zu entnehmen ist, verzeichnet das Städtli die höchste Sozialhilfequote unter den Thurgauer Gemeinden, nämlich 3,6 Prozent, während der Durchschnitt bei lediglich 1,4 liegt (TZ vom 8. Oktober). Viele wollen wissen: Wie sieht es genau aus? Warum ist dem überhaupt so, und was kann man für die Zukunft erwarten?