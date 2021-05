Nachttaxi bedient Arbon und Romanshorn - Aus für das Altstadttaxi

ARBON Aus für das Altstadttaxi: Dafür verkehrt das Rufsammeltaxi jetzt definitiv zwischen Arbon und Romanshorn Die Stadt testete den Nachttaxi-Service vorerst als Pilotbetrieb während der Randzeiten der SBB. Nun bietet das Arboner Rufsammeltaxi die Dienstleistung durchgehend an. Saskia Ellinger Aktualisiert 25.05.2021, 15.52 Uhr

Ein Taxi in Arbon. Bild: PD

Ab Juni betreibt eine neue Partnerfirma das Arboner Rufsammeltaxi. Ausserdem wird das Angebot angepasst: Der Nachttaxi-Service zwischen Arbon und Romanshorn wird am Wochenende in das reguläre Angebot aufgenommen. Aus dem Angebot gestrichen wird hingegen das Altstadttaxi, da die Altstadt wieder an den öffentlichen Verkehr angeschlossen ist, heisst es in der Mitteilung der Stadt.