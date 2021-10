Arboner Schulen entlasten den Steuerzahler im Jahr 2022

Arbon «Auch wir wollen unseren Beitrag leisten»: Primar und Sek schlagen vor, ihre Steuern um insgesamt zwei Prozentpunkte zu senken Nicht nur die Stadt Arbon, sondern auch die Schulen beantragen dem Stimmvolk eine Reduktion des Steuerfusses. Vor allem bei der Primarschule ist der Sparwille gross. Sie verzichtet auf grössere Investitionen. Annina Flaig 26.10.2021, 15.53 Uhr

Für das Schulzentrum Reben 4 möchte die Sekundarschulbehörde jetzt die Planung für einen Ergänzungsbau in die Hand nehmen. Bild: pd

Die Sekundarschulgemeinde profitiert, die Primarschule hat das Nachsehen. Dies gilt für das neue Beitragsgesetz. Letzteres spült der Primarschulgemeinde seit diesem Jahr rund eine Million Franken weniger an Ausgleichszahlungen in die Kasse.

Und so kommt es, dass die beiden Arboner Schulgemeinden - wie vom Kanton empfohlen - zusammenspannen, damit für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler keine Mehrbelastung entsteht, sondern unter dem Strich sogar eine Entlastung. Primarschulpräsidentin Regina Hiller verkündet an der Medienorientierung zu den Budgets 2022:

Primarschulpräsidentin Regina Hiller. Donato Caspari

«Wir haben es auf dem Platz Arbon geschafft, für die Steuerzahlenden eine weitere Entlastung von zwei Prozentpunkten zu erreichen.»

Dies, nachdem das Parlament kürzlich beschlossen hat, den Steuerfuss der Stadt Arbon um vier Prozentpunkte zu senken, damit diese den Ruf der «roten Laterne» im Kanton ablegen kann. Hiller sagt: «Auch wir wollen dazu unseren Beitrag leisten.»

Die Primarschule muss einen Beitragsverlust im Umfang von sechs Steuerprozenten hinnehmen. Ursprünglich sei man davon ausgegangen, dass man den Steuerfuss dank der Sparmassnahmen um nur vier Prozentpunkte erhöhen müsse. Der Finanzverantwortliche Martin Thalmann sagt: «Mit anhaltendem Kostenbewusstsein wollen wir nun sogar mit einer Erhöhung um drei Prozentpunkte auf 68 Prozent durchkommen.»

Die Primarschulbehörde präsentiert für 2022 daher ein Budget, das für alle 20 Gebäude keine grösseren Investitionen über 100'000 Franken vorsieht. Hiller betont: «Wir können das für das kommende Jahr verantworten, weil wir eine sorgfältige Unterhaltsplanung erstellt und die Investitionen entsprechend nachhaltig geplant haben.»

Budget Primarschule Das Budget der Primarschulgemeinde Arbon rechnet bei Einnahmen von 18'810'486 Franken und Ausgaben von 18'475'230 Franken mit einem Vorschlag von 335'256 Franken. Sie will nächstes Jahr keine grösseren Investitionen tätigen. Das Eigenkapital beträgt gut fünf Millionen Franken.

Im Gegenzug schlägt die Sekundarschulbehörde dem Stimmvolk mit dem Budget 2022 vor, den Steuerfuss von 42 auf 37 Prozent zu reduzieren. Sie löst damit ihr Versprechen ein, die 2016 erfolgte Steuerfusserhöhung von vier Prozent, sobald finanziell möglich, wieder zurückzunehmen. Schulpräsident Robert Schwarzer sagt dazu:

«Der Entscheid zur Steuerfusssenkung ist unter Einbezug kommender Investitionen in die Schulqualität und in die Schulbauten getroffen worden.»

Sekundarschulpräsident Robert Schwarzer. Donato Caspari

Im Vorfeld wurden Stimmen laut, die Sek solle ihren Steuerfuss gar um sieben oder acht Prozentpunkte senken. «Das macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn und wäre in Berücksichtigung der anstehenden Investitionen nicht zu verantworten», entgegnet der Finanzverantwortliche Adrian Bitzi.

Die Sekundarschule hat finanziell gesehen keine einfachen Jahre hinter sich. 2013 musste sie einen Bilanzfehlbetrag von drei Millionen Franken ausweisen. Die Sanierungsphase wurde erst vor einem Jahr abgeschlossen.

Ergänzungsbau im Reben 4 ist wieder im Visier

Im Rahmen der von der Sek vorgenommenen Schulraumplanung 2030 stehen in allen drei Schulzentren grössere bauliche Investitionen an. Unter anderem wurde ein Wettbewerbskredit für einen Ergänzungsbau im Reben 4 ins Budget 2022 aufgenommen.

Bereits im Jahr 2000 lag ein Projekt für einen Neubau im Reben 4 vor, welches dann aber aus finanziellen Gründen nicht realisiert wurde.

«Aufgrund der in den kommenden Jahren ansteigenden Schülerzahlen kommen wir jetzt nicht umhin, zusätzlichen Schulraum zu erstellen.»

Budget Sekundarschule Das Budget der Sekundarschulgemeinde Arbon rechnet bei Einnahmen von 16'653'500 Franken und Ausgaben von 16'180'000 Franken mit einem Vorschlag von 473'500 Franken. Sie will rund 1.5 Millionen Franken investieren. Das Eigenkapital beträgt rund 3 Millionen Franken.

Die beiden Schulgemeinden laden die Schulbürgerinnen und Schulbürger am 8. November um 19.30 Uhr zu einer Orientierungsversammlung in die Aula im Ergänzungsbau des Schulzentrums an der Rebenstrasse 25 ein.