Arboner Parlamentarier stellen sich Fragen zu Asphalt

Arbon Asphalt ist zu wertvoll, um entsorgt zu werden Die Stadt verwendet im Strassenbau teilweise Recyclingmaterial. Für die Ökobilanz fehlen Langzeiterfahrungen. Markus Schoch 11.10.2021, 14.48 Uhr

Belagsarbeiten an einer Strasse.





Bild: Hansruedi Aeschbacher

Lukas Auer (SP) und Heidi Heine (GP) fragen sich, was mit dem alten Asphalt bei Strassensanierungen passiert. Denn er sei eine wertvolle Ressource, deren Herstellung, Verarbeitung und Entsorgung umweltschädliche Emissionen verursache. Die beiden Stadtparlamentarier sind deshalb mit einem Vorstoss an den Stadtrat gelangt.

Sogenannter Ausbauasphalt stelle alle Beteiligten vor grosse Herausforderung, schreibt die Behörde in ihrer Antwort. Baumeister und Ingenieurbüros seien angehalten, die aktuellen Standards anzuwenden und die negative Umweltbelastung möglichst gering zu halten. Der Regierungsrat habe sich in der aktuellen Amtsperiode vorgenommen, ein Konzept für Einsatz von Recyclingmaterial im Hoch- und Tiefbau zu erarbeiten.

Neue Beläge enthalten immer Recyclingmaterial

Die in Arbon verbaute Asphaltmenge schwanke von Jahr zu Jahr, schreibt der Stadtrat. Im Jahr 2020 seien es rund 1300 Tonnen gewesen. Das Material beziehe die Stadt aus den Mischwerken in Mörschwil, Uzwil oder Weiningen. Alte Strassenbeläge würden speziellen Deponien zugeführt oder wenn möglich wiederverwendet. Neuer Grundbelag enthalte immer bis 50 Prozent Recyclingmaterial, beim Deckbelag liege der Anteil bei rund 30 Prozent. «Vermehrt wird auch dem Strassenunterbau (Kofferung) Recyclingasphalt beigemischt (bis ca. 20 Prozent Anteil)», schreibt der Stadtrat. Die Verwertung und Entsorgung von Asphalt sei in der Ostschweiz einheitlich geregelt.

Abschliessende Aussagen zur Ökobilanz von Recyclingasphalt lassen sich nach Angaben des Stadtrates nicht machen. Grund: Es fehlen Langzeiterfahrungen zur Standfestigkeit bei vermehrten Hitzetagen.