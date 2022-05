Stadtrat will Bahnhofstrasse in Arbon beruhigen

Arbon Lärmende Auto-Poser und unsichere Passagen für Velofahrerinnen und Fussgänger: Nun will die Stadt Bahnhofstrasse beruhigen Bereits vor fast acht Jahren hat der Stadtrat die Rückbildung der Bahnhofstrasse in Aussicht gestellt. In der Zwischenzeit ist nicht viel gegangen – bis jetzt. Es soll eine Übergangslösung her. Das Volk hat die Wahl zwischen drei Varianten, wobei es eine klar favorisiert. Remo Fischbacher Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.10 Uhr

Die Bahnhofstrasse Süd soll beruhigt werden. Wie, das steht noch aus. Bild: Remo Fischbacher

Kritische Fussgängerüberquerungen, unsichere Passagen für Velofahrende und Auto-Poser, die viel Lärm verursachen. Probleme, die der Bahnhofstrasse Süd in Arbon nicht fremd sind. Besonders Anwohnende leiden unter der momentanen Situation. Schon wiederholt haben sie bei der Stadt Verbesserungsvorschläge eingereicht. Einer, der an der Strasse wohnt, ist Andrea Vonlanthen, ehemaliger Arboner Stadtparlamentarier und Kantonsrat der SVP. «Ein permanentes Thema für die Anwohnenden», sagt er zu einer möglichen Beruhigung der Bahnhofstrasse Süd.

Erst kürzlich fand ein Workshop der Stadt Arbon mit den Anwohnenden statt. Die Anwesenden diskutierten drei mögliche Lösungsansätze. Künftig soll die Bahnhofstrasse eine Verschmälerung bei Tempo 50, eine Kappung oder eine Geschwindigkeitsreduktion auf 30 km/h erfahren.

Längsparkplätze, Wendeplatz oder Gutachten für Tempo-30-Zone

Bei der Verschmälerung wird die Fahrbahn durch Längsparkplätze eingeengt. Wenn die Stadt an einer Stelle keine Parkplätze platzieren kann, verengen Poller die Fahrbahn.

Diese Fahrbahn könnte verschmälert werden. Bild: Remo Fischbacher

Die zweite Variante beinhaltet eine Kappung der Bahnhofstrasse. Auf Höhe Bahnhof wird der Verkehr unterbunden und ein Wendeplatz errichtet, so der Plan. Dabei soll die Durchfahrt für den Langsamverkehr, die Dienstfahrzeuge, den öffentlichen Verkehr, die Taxis und die Ausnahmetransporte im Bereich des Bahnhofes möglich sein.

Als letzte Möglichkeit schlägt die Stadt eine Tempo-30-Zone vor. Auch bei diesem Lösungsansatz sind Längsparkplätze auf der Fahrbahn vorgesehen. Die Geschwindigkeitsreduktion bedarf der Begründung in einem Gutachten. Darin muss die Frage beantwortet werden, ob die Massnahme nötig, zweck- und verhältnismässig ist.

Klarer Favorit kristallisiert sich heraus

Fabienne Egloff, Leiterin Stadtentwicklung und Stadtplanung, sagt: «Die Einführung der Tempo-30-Zone hat die Bevölkerung per Antrag vorgeschlagen.» Die anderen beiden Varianten arbeitete die Stadt aus. Einerseits die Verschmälerung, die «langsameres Fahren zur Folge» haben soll. Andererseits die Kappung, mit welcher die Stadt «den Durchgangsverkehr verhindern» möchte.

Bis zum 31. Mai haben Interessierte online die Möglichkeit, die drei Varianten zu bewerten und zu kommentieren. Egloff sagt:

«Dieses Angebot lancierten wir, weil wir vom regen Austausch in der Bevölkerung begeistert waren. Jede und jeder darf sich einbringen.»

Der Website ist zu entnehmen, dass die Verschmälerung und die Tempo-Reduktion bei der Mehrheit der Arbonerinnen und Arboner durchfällt. Klar und deutlich favorisiert sie die Kappung der Bahnhofstrasse, bei der bis anhin 38 Leute abgestimmt haben. «Diese Variante ist bereits am Workshop sehr gut angekommen», sagt Vonlanthen, der dem Anlass ebenfalls beiwohnte.

Jede Variante ist eine Übergangslösung

Eine derartige Eindeutigkeit hat die Stadt nicht erwartet. «Vom momentan deutlichen Resultat der Kappung sind wir überrascht», sagt Egloff. Für die Anwohnenden wie Vonlanthen würde sich bei dieser Variante der Lärm erheblich reduzieren. Trotzdem warnt er: «Eine Kappung ist erstens mit hohen Investitionen verbunden und zweitens aufgrund der Umwegfahrten ökologisch nicht gerade sinnvoll.»

Ungefähr hier plant der Stadtrat einen Wendeplatz – im Falle einer Kappung. Bild: Remo Fischbacher

Nicht nur die Kappung der Bahnhofstrasse, sondern auch die anderen beiden Varianten bilden kurz- bis mittelfristige Verkehrsmassnahmen. Egloff sagt:

«Alle drei Lösungsansätze sind eine Übergangslösung.»

Für die langfristige Gestaltung der Bahnhofstrasse Süd sind raumplanerische Konzepte massgebend.

Aus diesem Grund sieht Vonlanthen auch in der Verschmälerungsvariante Vorteile: «Der finanzielle und bauliche Aufwand hält sich hierbei sicherlich in Grenzen.» Hingegen sei die Einführung einer Tempo-30-Zone mit vielen baulichen Massnahmen und Schikanen verbunden. Dies sei kaum das, was die Anwohnenden möchten.

Skeptische Anwohnerinnen und Anwohner

Sobald die Resultate der Online-Partizipation und des Workshops vorliegen, sitzt der Stadtrat zusammen. «Im Anschluss kommuniziert er, für welche Variante er sich entscheidet. Es geht um eine Verbesserung innerhalb kurzer Zeit», sagt Egloff.

Andrea Vonlanthen. Bild: PD

Dass die Bahnhofstrasse überhaupt eine Beruhigung in Form einer dieser Varianten erfährt, dem gegenüber sind die Anwohnenden laut Vonlanthen eher skeptisch:

«Die meisten glauben nicht recht daran, dass hier kurzfristig etwas geschieht.»

Stadtrat thematisierte bereits 2014 Rückbildung der Bahnhofstrasse

In Zusammenhang mit der Eröffnung der «Neuen Linienführung Kantonsstrasse» (NLK) vor rund acht Jahren hat der damalige Stadtrat Reto Stäheli bezüglich einer Rückbildung der Bahnhofstrasse «klare Versprechungen gegeben, dass es vorwärtsgehe», so Vonlanthen, der zu diesem Zeitpunkt Fraktionspräsident der SVP war. Damals schrieb die Stadt:

«Mit dem Bau der NLK wird die Bahnhofstrasse vom Durchgangsverkehr entlastet. Um den möglichen Schleichverkehr bis zum Rosascoplatz und durch die Altstadt zu unterbinden, ist die Bahnhofstrasse zurückzubauen.»

Bis heute hat sich die Bahnhofstrasse aber nicht gravierend verändert. Die Gründe? «Das hatte auch mit dem Wechsel des Stadtrates zu tun», sagt Vonlanthen. Gar nichts sei damals aber laut Stadtplanerin Fabienne Egloff nicht geschehen. Signalisationen für den Langsamverkehr seien angebracht und der Kreisel bei der UBS gebaut worden. Letzterer musste die Stadt nach einem Volksaufstand wieder abbauen.

«Veloverkehr auf die Bahnhofstrasse verlegen»

Dabei geht es laut Vonlanthen bei der Thematik nicht nur um die Bahnhofstrasse. In den letzten Jahren hat er eine enorme Velozunahme an der Kastanienallee direkt am See festgestellt. Vonlanthen:

«Ziel sollte es sein, den Veloverkehr auf die Bahnhofstrasse zu verlegen.»

Schliesslich müsse Arbon nur auf die deutsche Seeseite schauen. Dort würden sämtliche Velowege vom See weg und durch die Ortszentren führen.

Hinweis:

Die ePartizipation über die Plattform meinThurgau kann über den Link www.arbon.ch/bahnhofstrasse-sued aufgerufen werden.

