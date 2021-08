Bundesfeier: Madlen Neubauer hält Ansprache in Arbon

Arbon An der Bundesfeier beklagt sich Frauenförderin Madlen Neubauer über sexistische Kleidervorschriften im Sport Nach Meinung der ehemaligen CVP-Politikerin und Initiantin der Thurgauer Behördenfrauen-Tagung bleibt auf dem Weg zur Gleichberechtigung der Geschlechter noch einiges zu tun. Für Stadtpräsident Dominik Diezi ist die partnerschaftliche Teilung der Erziehungsarbeit der entscheidende Schritt. Markus Schoch 01.08.2021, 13.34 Uhr

Festrednerin Madlen Neubauer mit den beiden Jodlern Franz Schwarzl und Kurt Boos. Bild: Markus Schoch

Es ist ein ungewohntes Bild. Als Madlen Neubauer am Samstagabend am Rednerpult im Musikpavillon am See steht, wird sie von zwei Männern flankiert. Kurt Boos und Franz Schwarzl vom Jodlerclub am Bodensee sind in der Arboner Tracht gekleidet und haben unter umgekehrten Vorzeichen die Rolle der Ehrendame übernommen. Die beiden Männer sind aber nicht bloss Statisten. Sie geben später noch zwei Lieder zum Besten.