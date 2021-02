ARbon «Ist die Wiese weg, sind die Gäste weg:» Peter Gubser bringt einen neuen Standort für die Wohnmobil-Stellplätze ins Spiel Der frühere Stadtrat könnte sich den Strandbad-Parkplatz gut als Alternative vorstellen. Und der SP-Mann wüsste auch, wo er ansetzen würde, um mehr Geld aus dem Campingplatz zu holen. Markus Schoch 06.02.2021, 04.20 Uhr

Blick von oben auf die Wiese im Strandbad, auf der die Stadt Stellplätze für Wohnmobile schaffen will. Links der Campingplatz. Bild: Manuel Nagel

Peter Gubser versteht den Stadtrat nicht, dem er vier Jahre lang bis Mitte 2019 selber angehört hat. «Die geplanten Stellplätze würden die Attraktivität des Strandbades und des Campingplatzes komplett kaputt machen.» Der SP-Politiker war zuletzt für die beiden Anlagen verantwortlich und wäre nie auf die Idee gekommen, die Spiel- und Liegewiese anzutasten.

Vor allem Gäste des angrenzenden Zeltplatzes würden sie gerne nutzen, um Fussball zu spielen oder Frisbee zu werfen. Ideal sei die Wiese nicht zuletzt für Schulklassen, über deren Besuch in Arbon er sich immer ganz besonders gefreut habe, sagt der pensionierte Lehrer.

Peter Gubser. Bild: Andrea Stalder

«Buchhorn ist ein toller Platz für sie.»

Mit den acht Cabins würden heute sogar Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die einen gewissen Komfort bieten. «Gerade in der Vor- und Nachsaison sind sie für Schulen ein interessantes Angebot», sagt Gubser. Die sogenannten Pods in Arbon sind allerdings im Unterschied zu denen auf anderen Campingplätzen in der Region nicht isoliert. Gubser befürchtet: «Ist die Wiese weg, sind auch die Klassen weg. Ganz zu schweigen von den Arbonern.»

Warum nicht ein Stellplatz beim Parkplatz?

Diesen Parkplatz könnte sich Peter Gubser als Stellplatz für Wohnmobile vorstellen. Der Parkometer ist ganz rechts im Bild zu sehen. Bild: Markus Schoch

Wenn es unbedingt mehr Stellplätze brauche für Wohnmobile, dann würde sie die Stadt besser auf der anderen Seite beim Parkplatz direkt am Imbersbach schaffen, sagt Gubser. Der Anschluss ans Stromnetz sei kein Problem. In unmittelbarer Nähe befinde sich ein Parkometer, zu dem eine Leitung gelegt sei. «Eine WC-Anlage brauchen die Camper im Wohnmobil nicht.» Heute ist es dort verboten zu campen.

Auf dem ganzen Parkplatz ist es verboten, sein Wohnmobil abzustellen. Bild: Markus Schoch

Und wenn es nur ums Geld gehe und darum, die Rechnung des Campingplatzes aufzupolieren, wäre es nach Meinung von Gubser keine falsche Idee, sich die Tarife genauer anzuschauen. Auch wenn das Parlament an der Budgetdebatte im letzten Oktober eine Preiserhöhung von 10 Prozent für die 38 Dauermieter beschlossen habe, würden diese immer noch relativ wenig für ihren Stellplatz zahlen: Im Schnitt sind es 2'000 Franken pro Saison. Gubser sagt:

«Für ein Ferienhäuschen mit Seeanstoss ist das wahnsinnig billig.»

Teurer in Egnach, billiger in Uttwil

Im Camping Seehorn in Egnach kostet ein Stellplatz für Dauermieter 2300 Franken und mehr (ohne Wasseranschluss) beziehungsweise 2^'700 Franken und mehr mit Wasseranschluss. Vergleiche mit Uttwil oder Altnau sind schwierig, weil die Betreiber einen Quadratmeterpreis in Rechnung stellen und Zusatzgebühren für Grünabfuhr und Wasser verlangen. Bei einer durchschnittlichen Parzellengrösse von 70 Quadratmetern in Uttwil ergibt sich eine Summe von rund 1'760 Franken oder sogar weniger, weil die Stadt Amriswilern zehn Prozent Rabatt gibt.

Auf dem Campingplatz Arbon hat es 38 Stellplätze für Dauermieter. Bild: Manuel Nagel

Dauermieter seien aber so oder so ein vergleichsweise schlechtes Geschäft, sagt Gubser. Mit einem Stellplatz für Tagestouristen – davon gibt es in Arbon 40 – hole die Stadt das doppelte herein. Vielleicht müssten sich die Verantwortlichen auch einmal Gedanken über den Angebotsmix machen, wenn sie den Betrieb noch mehr in die schwarzen Zahlen bringen wollen.