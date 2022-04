Gesundheitsclownin Mila bringt Freude in das Leben der Menschen

Arbon «Als Gesundheitsclown darf ich heute all das machen, wofür ich früher getadelt wurde»: «Presswerk»-Chefin schlüpft zum Ausgleich in eine andere Rolle Als Ausgleich zur Arbeit als Geschäftsführerin des Gastrobetriebes «Presswerk» arbeitet Michèle Mehli (32) als Gesundheitsclown. Was sie heute professionell anbietet, hat ihren Ursprung in frühester Kindheit. Eine Spurensuche. Mark Riklin Jetzt kommentieren 22.04.2022, 18.30 Uhr

Gesundheitsclownin Michèle Mehli bringt Freude in das Leben anderer Menschen. Bild: Mark Riklin

Freitagnachmittag in einem Altersheim. Zwei junge Frauen tauchen bunt gekleidet in der Abteilung auf, schielen in einzelne Räume, locken die Bewohnerinnen und Bewohner aus ihren Zimmern. Mit einer Fischerrute möchte Mila heute einen Mann angeln. Noch ledig sei sie und deshalb auf der Suche nach neuen Bekanntschaften. Hier angle sie besser nach Fischen, schlaue Männer habe es hier keine, sagt eine betagte Frau, und hängt einen gemalten Fisch an die Angel. Und schon sind die beiden Frauen mitten im Kontakt.

Hinter der Clownsfigur Mila steckt Michèle Mehli (32), seit dreieinhalb Jahren Geschäftsführerin und Leiterin des Gastrobetriebs «Presswerk» in Arbon. Auf der Suche nach einem Ausgleich ist sie in Konstanz auf die Tamala Clown Akademie gestossen, die eine zweijährige Ausbildung zum Gesundheit!Clown anbietet: eine Persönlichkeitsbildung der humorvollen Art, die von den Regeln der Komik über Slapstick-Techniken bis hin zur Entwicklung einer eigenen Clownsfigur reicht. Zwischen der Gesundheitsclownin Mila und der Geschäftsführerin Michèle gibt es grosse Unterschiede. Während sich die Geschäftsführerin auch mal aufregen kann, kann Mila niemandem böse sein:

«Mila hat ein riesiges Herz voller Sonne und Liebe, ist langsam und tollpatschig veranlagt, an Schalk und Dummheit kaum zu überbieten, und dadurch ein wunderbarer Ausgleich zu meinem Beruf, fast schon eine Art Burnout-Prophylaxe.»

Noch mehr Sehnsucht nach Nähe

Rückblende ins Jahr 2000. Schauplatz ist ein Altersheim im Zürcher Kreis 3 in der Nähe des Triemlispitals. Ein Mädchen betritt mit einem selbst gepflückten Blumenstrauss das Altersheim, erkundigt sich beim Empfang nach jener Bewohnerin, die am wenigsten Besuch bekommt. Wenig später sitzt sie am Bettrand einer bettlägerigen Frau. «Kennen wir uns?», fragt sie das kleine Mädchen. Und beginnt ausschweifend aus ihrem Leben zu erzählen. Über den Krieg. Über ihren verstorbenen Mann. Über das Auf und Ab in ihrem Leben.

Das Mädchen sitzt einfach nur da, ohne viel zu sagen. Spannender als ein Buch sei es gewesen, erinnert sich Michèle Mehli, die Besuchten seien ganz aus dem Häuschen gewesen und hätten sie kaum mehr gehen lassen. So wie heute, wenn sie als Gesundheitsclown unterwegs ist und ihre Hand fast nicht mehr losgelassen wird. Seit der Coronazeit sei die Sehnsucht nach Nähe und Berührung noch spürbarer geworden.

Mehr Raum für das innere Kind

Was Mehli als Kind intuitiv machte, das tut sie heute professionell. Schon damals war alles da, was sie heute auszeichnet: ihre Kontaktfreudigkeit, Empathie und Lebensfreude - was ihr während der Schulzeit allerdings beinahe abhandengekommen wäre. Als fröhliches Kind mit Bewegungs- und Kontaktbedürfnis sei sie als Störfaktor empfunden worden. Der Wendepunkt kam in der Berufslehre zur Restaurationsfachfrau.

«Während der Ausbildung an der Academia Euregio Bodensee in Romanshorn kamen meine berufs- und lebenspraktischen Qualitäten plötzlich zum Tragen, ich realisierte, dass ich gar nicht so dumm bin, wie mir eingeredet wurde.»

Mit Herzblut und Charme begegnete sie ihren Gästen, versuchte sich als Sambuco-Butlerin, Handfönerin am Bahnhof oder als Gastgeberin im Siesta-Hotel, immer wieder in neuen Rollen. In dieser Zeit sei sie richtiggehend aufgeblüht, das innere Kind habe wieder mehr Raum bekommen.

Und so wurde aus dem Pausen- ein Gesundheitsclown. «Seit zwei Jahren bin ich nun Clownakademikerin», sagt Mehli mit einem breiten Schmunzeln.

«Als Gesundheitsclown darf ich heute all das machen, wofür ich früher getadelt wurde.»

Ein Clown darf auch mal ausgelassen sein, darf Fehler machen, scheitern und immer wieder neu beginnen. Im Gegensatz zum klassischen Clown steht beim Gesundheitsclown nicht der Clown im Vordergrund, sondern der besuchte Mensch. Mit viel Einfühlungsvermögen soll er wahrgenommen, in kurzer Zeit erfasst und Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Die Gesundheits-Clownerie scheint voll und ganz Mehlis Ding zu sein. Und trotzdem: Gegen eine tollpatschige Trapez-Nummer in einer Zirkusarena hätte sie nichts einzuwenden.

Ein heiterer Ort zum Lebensende

Michèle Mehli wünscht sich, dass Spitäler, Alters- und Pflegeheime als letzte Stationen im Leben von Menschen heitere Orte sein mögen, an denen nicht die Beschwerden, sondern die Gesundheit und die verbliebenen Möglichkeiten im Vordergrund stehen.

«Als Gesundheitsclowns sind wir geübt, mit Menschen in speziellen Lebenslagen auf unkonventionelle Art und Weise in Kontakt zu treten», sagt sie, seit einem Jahr Mitglied des Vereins ProClowns, der Gesundheitsclowns an sozialpädagogische Einrichtungen und Gesundheitsinstitutionen vermittelt. «Und auf deren Bedürfnisse einzugehen, beispielsweise die Füsse einer bettlägerigen Frau im Takt zu schaukeln, um den Hochzeitstanz nochmals zu erleben.»

