Die Seewarte AG plant riesige Überbauung mitten in Arbon

Arbon 80-Millionen-Bau: Investor plant riesige Überbauung mitten in der Stadt Die Seewarte AG reichte der Stadt Arbon kürzlich die Unterlagen für ihre geplante Wohn- und Gewerbeüberbauung neben dem Saurer Werk Zwei ein. Sie lässt sich das Projekt 70 bis 80 Millionen Franken kosten. Dazu braucht es einen Gestaltungsplan sowie eine vom Volk angenommene Teilzonenplanänderung. Luca Hochreutener/Annina Flaig 15.06.2021, 12.30 Uhr

So soll das geplante Bauprojekt «Stadthof» an der St. Gallerstrasse dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Vor einigen Jahren hiess es «Stadtmitte». Jetzt heisst es «Stadthof»: Die Rede ist von dem Gelände zwischen dem Hamel-Gebäude, der Stickereistrasse und der St.Gallerstrasse in Arbon. Auf dem 10'000 Quadratmeter grossen Grundstück ist eine grosse Überbauung geplant. Als Termin für die Fertigstellung wird das Jahr 2027 ins Auge gefasst.

Die ersten Arbeiten erfolgten unter der Federführung der Vögele Immobilien Gruppe. Gemeinsam mit der Seewarte AG, die heute die alleineige Eigentümerin des Areals ist, führte diese 2017 mit namhaften Architekturbüros einen Studienauftrag aus. Diesen Wettbewerb gewannen die Sergison Bates architekten aus Zürich. Ihr Projekt bestach durch die städtebauliche Einfügung und die Schaffung attraktiver Räume.

Das ehemalige Projekt «Stadtmitte» sieht jetzt anders aus

Wie die Verantwortlichen an einer Medieninformation am Dienstag ausführten, wurde das damalige Projekt unter Begleitung der Raumplanungsexperten von Strittmatter und Partner AG weiterentwickelt. Anschliessend wurde es dem Kanton zur Vorprüfung unterbreitet, einem öffentlichen Mitwirkungsverfahren unterstellt sowie gestalterisch und architektonisch optimiert.

Letzte Woche wurden der Stadt Arbon nun die relevanten Unterlagen für die öffentliche Auflage des Gestaltungsplanes eingereicht. Für die Realisierung dieses Projektes, das ehemals unter dem Namen «Stadtmitte», neu aber unter «Stadthof» läuft, sind ein Gestaltungsplan sowie eine Teilzonenplanänderung erforderlich. Insofern werden auch das Stadtparlament und die Stimmberechtigen der Stadt Arbon noch über dieses Projekt zu befinden haben.

Migros will in die Überbauung einziehen

Die Seewarte AG sieht für das mehr als 10'000 Quadratmeter grosse Grundstück eine gemischte Nutzung von Gewerbe und Wohnen vor. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss werden auf einer Fläche von rund 7'500 Quadratmetern Gewerbe und Büroräumlichkeiten zur Miete angeboten. Als Ankermieterin für den «Stadthof» ist nach Aussage von Markus Dammann, Leiter Bauprojektmanagement der Seewarte AG, konnte die Migros Ostschweiz gewonnen werden.

Auf den weiteren Stockwerken sowie in den vier Eckbauten werden auf rund 6'300 Quadratmetern 84 Miet- und Alterswohnungen mit Eineinhalb- bis Fünfeinhalb-Zimmern angeboten. Für die vorgesehene Nutzung stehen in der Tiefgarage 281 Parkplätze sowie zahlreiche Abstellplätze für Motor- und Fahrräder zur Verfügung.

Bauprojekt mit grünen Dächern

Der Innenhof und die Dächer sollen begrünt und teilweise mit Photovoltaikanlagen versehen werden. Im Aussenbereich werden nach den Planungen des Arboner Landschaftsarchitekten Paul Rutishauser die Baumallee entlang der Klarastrasse, die Arkaden entlang der St.Gallerstrasse sowie die Pflanzungen beim neuen «Stadtplatz» für Biodiversität sorgen.

Projekt liegt am Freitag öffentlich auf

Die Stadt Arbon, so die Aussage des Stadtpräsidenten Dominik Diezi, freut sich, dass die Planungen an dieser städtebaulich wichtigen Stelle voranschreiten und eine gemischte Nutzung mit starker Anbindung an den öffentlichen Verkehr die Baulücke schliessen wird. Die öffentliche Auflage wird am 18. Juni 2021 erfolgen.