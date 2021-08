Neue Thurgauer Apfelkönigin wird in Weinfelden gewählt

Apfelkönigin Das «Germany's Next Topmodel» der Ostschweiz: Der Thurgau wählt seine neue Apfelkönigin Nach der längeren Amtsperiode als gewöhnlich wird Larissa Häberli am 2. Oktober eine Nachfolgerin haben und ihre Krone als Apfelkönigin einer neuen jungen Frau übergeben. Robin Bernhardsgrütter 20.08.2021, 05.20 Uhr

Larissa Häberli wird ihre Krone dieses Jahr an ihre Nachfolgerin abgeben. Bild: Daniel Ammann

Am 2. Oktober findet die Thurgauer Apfelkönigin-Wahl im neu umgebauten Gasthaus zum Trauben in Weinfelden statt. Was sonst das Wega-Highlight schlechthin ist, wird dieses Jahr vor geladenen Gästen stattfinden. Dafür gibt es einen Livestream für alle, die von zu Hause aus zuschauen wollen.