Anwohner äussern Skepsis und Unmut gegenüber 5G-Antenne in Friltschen Vertreter des Amtes für Umwelt und der Swisscom informierten über geplanten Neubau in Friltschen. Werner Lenzin 04.12.2019, 11.30 Uhr

Der Ausbau und die Weiterentwicklung der Mobilfunkantennen geben zu reden. Bild: Mario Testa

«Wir haben Sie bewusst vor der öffentlichen Auflage des Baugesuches im kommenden Januar zu einer Information durch die Fachleute eingeladen», sagt Gemeindepräsident Ruedi Zbinden zu den 40 erschienenen Interessenten, grösstenteils Direktbetroffene aus Friltschen, am Montagabend in der Mehrzweckhalle Hohenalber in Bussnang. Die Realisierung der 5G-Antenne ist geplant auf dem Industriegebiet, südöstlich des Gebäudes der Firma Letrona AG.