Der HSC Kreuzlingen will nicht nur ein grosser Verein im Schweizer Handball werden – er kann es auch. Als einziger Verein nebst GC Amicitia Zürich spielt er ab diesem Wochenende sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern in der Nationalliga mit.

Der HSC Kreuzlingen will nicht nur ein grosser Verein im Schweizer Handball werden – er kann es auch. Als einziger Verein nebst GC Amicitia Zürich spielt er ab diesem Wochenende sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern in der Nationalliga mit.

Im Thurgau entsteht eine Handball-Hochburg Der HSC Kreuzlingen will nicht nur ein grosser Verein im Schweizer Handball werden – er kann es auch. Als einziger Verein nebst GC Amicitia Zürich spielt er ab diesem Wochenende sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern in der Nationalliga mit. Matthias Hafen

Die Ungarin Renata Juhasz gehört zu den Toptransfers des HSC Kreuzlingen. (Bild: Mario Gaccioli)

Im Thurgau ist eine neue Handball-Hochburg am Entstehen. In der Saison 2019/20 wird der HSC Kreuzlingen sowohl in der NLA der Frauen wie auch in der NLB der Männer vertreten sein. Und die höchsten Ziele des Vereins sind damit noch nicht erreicht. Zwar steigen die beiden Equipen vom Bodensee am Wochenende mit der Vorgabe «Klassenerhalt» in die Meisterschaft. Doch das Potenzial ist für mehr vorhanden. Das zeigen nicht zuletzt die Transfers, die die Sportchefs Markus Rutishauser (Frauen) und Alexander Mierzwa (Männer) getätigt haben.

Die 25-jährige deutsche Rückraumspielerin Isabel Tissekker vom Bundesligisten Schwaben Hornets, die ungarische Kreisläuferin Renata Juhasz (23) und Rechtsaussen Anina Veit (21) von GC Amicitia Zürich sind die wichtigsten Neuzuzüge. Bei den Männern gehören unter anderen der 23-jährige Grieche Kostantinos Tsamesidis, letztjähriger Topskorer des Erstligisten Einsiedeln, sowie der 18-jährige Kreisläufer Robin Wipf von Pfadi Winterthur neu dem Kader an.

Der Verein ist für die höchsten Ligen gerüstet

Allen Zuzügen zum Trotz: Als Liganeuling wird der HSC Kreuzlingen nicht voll durch die Mitte angreifen können. Dazu agiert der Verein unter der Ägide von Präsident Patrick Müller auch zu bedacht. Es wird vielmehr einen Angriff über aussen geben. Die Voraussetzungen sind gegeben, um die beiden Teams mittelfristig an die nationale Spitze zu führen, doch Geld wird im HSCK investiert, nicht kopflos ausgegeben.

So hat der Verein nicht in erster Linie teure Spielerinnen und Spieler verpflichtet, sondern seine Strukturen den neuen Herausforderungen angepasst. Von den Elite-Teams bis zu den Junioren sind heute diverse sportliche Leiter am Werk. Auch ist der Vorstand so aufgestellt, dass nicht alles an Präsident Müller hängen bleibt. Das zahlt sich besonders im Sponsoring aus, wo sich der HSCK noch breiter abstützen will und muss.

Mäzen Bovens finanzierte einst den HC Thurgau mit

Dass Kreuzlingen sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern in der Nationalliga mitspielt, ist zu einem grossen Teil dem holländisch-stämmigen Industriellen Wilhelm Bovens zu verdanken. Der Inhaber der Lüber GmbH in Bazenheid bezeichnet sich als Freund des Vereins und ist regelmässig an den Spielen anwesend. Auch pflegt er eine persönliche Freundschaft zu Präsident Müller. Zu Zeiten von Felix Burgener und Jahre darüber hinaus war er Grosssponsor des HC Thurgau, bis er vom Eishockeyclub vergrault wurde. Im Handball hat Bovens eine neue Leidenschaft gefunden – und dem HSC Kreuzlingen die Vision einer Handball-Hochburg geschenkt.