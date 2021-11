Versammlung in Birwinken: Hochwasser-Entlastung gibt zu reden

Andwil Gemeindeversammlung Birwinken: Entlastungsrohr belastet die Debatte Obwohl nicht alle Geschäfte unbestritten waren, stimmten die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Birwinken allen Anträgen des Gemeinderates grossmehrheitlich zu. Hannelore Bruderer 30.11.2021, 16.45 Uhr

Vize-Gemeindepräsident René Ehrismann führt in Abwesenheit von Peter Stern durch die Versammlung. Bild: Hannerlore Bruderer

Die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Birwinken wurde am Montagabend von Vize-Gemeindepräsident René Ehrismann geleitet. Er musste kurzfristig für Gemeindepräsident Peter Stern einspringen, da sich dieser trotz Impfung nach einem positiv ausgefallenen Covid-Test gleichentags in Quarantäne begeben musste. Unterstützung bei seinem unverhofften Einsatz erhielt René Ehrismann von Gemeindeschreiber Dejan Nedic, Finanzverwalterin Yvonne Lussi und seinen Gemeinderatskollegen. An der Versammlung in der Turnhalle Andwil nahmen 40 Stimmberechtigte teil.