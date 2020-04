In Amriswil gibt es in der Karwoche Andachten aus dem Lautsprecher

Die ausserordentliche Situation liess auch die katholische Kirchgemeinde St. Stefan schnell handeln. Bereits vor zwei Wochen entschloss sie sich, ihre Gottesdienste live zu übertragen, um den Gläubigen aus der Region kirchlich verbunden und nahe zu sein. Die Festgottesdienste in der Karwoche, beginnend an Palmsonntag, werden nicht im gewohnt festlichen Rahmen stattfinden können. Das Seelsorgeteam hat jedoch die Liturgie inklusive Palmsegnung so konzipiert, dass die Botschaft des Leidens und Sterbens Jesu Christi und somit die Auferstehung als frohe Botschaft auch zu Hause am Bildschirm mitverfolgt werden kann. Zudem werden in der Karwoche die Kreuzwegstationen der Kirche St. Stefan mit Kreuzweggebeten als Video aufgeschaltet, an Karfreitag um 9 Uhr gar als Livestream auf Facebook.

Wer gerne selbstgefertigte Palmgebinde segnen lassen möchte, kann sie namentlich gekennzeichnet diesen Samstag, 4. April, bis 16 Uhr im Foyer der Kirche ablegen. Die Abholung der Palmbüschel ist ab 14 Uhr am Sonntagnachmittag, 5. April, möglich. Für Seelsorgegespräche ist die Kirchgemeinde in jedem Fall für die Gläubigen da – die Telefonnummern der Mitarbeitenden sind auf der Website, auf Infoflyern und Plakaten in der Kirche publiziert. (man)

Hinweis

Infos zu den Gottesdienstterminen, zum Einloggen für die Live- streams, finden Sie auf der Webseite der Kirchgemeinde St. Stefan unter: www.kath-amriswil.ch.