Weinfelden: Ist Manuel Strupler der richtige Vizepräsident?

Analyse Vizepräsident des Weinfelder Stadtparlaments: Ist Manuel Strupler wirklich die beste Wahl? Am 17. Juni wählte das Weinfelder Stadtparlament Manuel Strupler zum Vizepräsidenten des Parlaments. In einem Jahr wird er damit der höchste Weinfelder. Die Frage bleibt: Warum konnte niemand anderes aus der Fraktion dieses Amt übernehmen? Denn der Nationalrat ist häufig abwesend und das Amt des Präsidenten entspricht nicht seinem Naturell. Eine Analyse. Sabrina Bächi 24.06.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manuel Strupler steht gerne am Rednerpult. Das kann er als Parlamentspräsident nicht. Bild: Andrea Stalder (Weinfelden, 22. Januar 2020)

Die SVP stellt mit der EDU eine Fraktion von acht Personen im 30-köpfigen Weinfelder Stadtparlament. Doch als es um den Posten des höchsten Weinfelders ging, tat sich die Fraktion schwer. Viele ihrer Mitglieder sind schon gut ausgelastet. Mit Manuel Sturzenegger sollte daher ein junges Gesicht das Vizepräsidium in diesem Ratsjahr übernehmen. Doch das kam bei einigen anderen nicht gut an. In letzter Minute sprang Manuel Strupler als «Ersatz» ein und wird im nächsten Jahr der höchste Weinfelder sein. Doch, war das die richtige Entscheidung der Fraktion?

Fakt ist, dass die SVP andere Personen gehabt hätte, die wohl weniger um die Ohren haben, wie Manuel Strupler. Dass es nun der Nationalrat und selbstständige Unternehmer sein muss, der auf sieben Hochzeiten gleichzeitig tanzt, scheint auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar. Das haben sich wohl auch einige Parlamentsmitglieder gedacht. Denn Strupler hat mit 23 Stimmen ein vergleichsweise schlechtes Resultat gemacht.

Warum hat sich hier nicht Ortspräsident Marcel Knup hervorgetan? Oder Fraktionspräsident Stefan Wolfer? Warum nicht Lukas Madörin zum höchsten Weinfelder küren? Die Antworten auf diese Fragen bleiben parteiintern.

Genau so unbeantwortet bleibt, warum die Fraktion das Risiko einer Wahl nicht eingegangen ist. Eine Nominierung Sturzeneggers hätte die Ernsthaftigkeit des Ansinnens der Bürgerlichen deutlich gemacht. Ein genaueres Nachfragen bei den Parlamentsmitgliedern hätte zudem zu Tage befördern müssen, dass nicht ganze Fraktionen, sondern nur einzelne Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegen die Wahl Sturzeneggers waren.

Strupler liebt die Debatte

Nun ist Strupler als Vizepräsident gewählt. Doch hat er überhaupt die Zeit für das Amt des Vize- und späteren Parlamentspräsidenten? Seit Strupler Nationalrat ist, hat er im Stadtparlament bereits fünf Mal gefehlt – vier Mal war er anwesend. Er ist ein Vereinsmensch und immer noch im Schwingsport ehrenamtlich aktiv, hat erst kürzlich eine Familie gegründet und ist auch in der Politik ein gefragter Mann – sein Terminkalender entsprechend voll. Nicht zu unterschätzen ist denn auch das Versprechen, welches er Fraktionspräsident Stefan Wolfer gegeben hat, im Präsidialjahr immer anwesend zu sein. Es wird sich zeigen, ob dies umsetzbar ist.

Wer denkt, Strupler glänzt mit Abwesenheit im Stadtparlament, weil es ihm nicht so wichtig sei, der irrt. Solche Äusserungen – etwa auch in Zeitungsartikeln – weist er scharf von sich und betont auch im Parlament immer wieder, dass Weinfelden seine politische Heimat ist. Und er zeigt es auch.

Kaum ein anderer sucht so sehr den Diskurs über die Parteigrenzen hinweg, wie er. Obschon seine Einstellung klar bürgerlich ist, sein Motto sich in etwa mit «so wenig Staat wie möglich» zusammenfassen lässt und er sich als Unternehmer immer wieder für eine liberale Wirtschaft einsetzt, so sehr kann er sich auch für Biodiversität und, wie an der vergangenen Sitzung, für Sozialbauwohnungen begeistern.

Manuel Strupler liebt den Diskurs, die Debatte und das politische Feilschen über die Parteigrenze hinaus. Bild: Reto Martin (Weinfelden, 23. Oktober 2019)

Wer Manuel Strupler im Parlament erlebt, der kann sich ihn als ruhenden Präsidenten, der seine politische Meinung ein Jahr lang in den Sitzungen nicht kundtut, schwer vorstellen. Denn er liebt die Debatte. Zudem gibt ihm das Stadtparlament eben genau das, was sein Naturell ausmacht: Den Diskurs mit den Personen – egal welcher politischer Färbung. Es sind wohl auch solche Freiheiten, die er in Weinfelden noch geniessen kann, wo andernorts die Parteipolitik viel mehr zählt.

Wird Manuel Sturzenegger die Rückweisung verkraften?

Und dennoch: Strupler hat schon viel erreicht. Ein Jahr lang ein Parlament zu führen, statt es mit seiner politischen Meinung zu färben, entspricht vielleicht nicht so sehr der Persönlichkeit des 41-Jährigen. Aber, und das sagte er selbst, dieses Amt auszufüllen, ist eine Ehre. Eine, die er gerne annimmt.

Spannend dürfte auch sein, wie sich das Parlament und vor allem die SVP-Fraktion ohne Struplers Meinung weiterentwickelt. Auffällig ist, dass sich Knup – Nachfolger Struplers als Ortsparteipräsident – seit einigen Sitzungen vermehrt zu Wort meldet. Typisch für den Parlamentsbetrieb ist derzeit die aufmüpfige Links-Grüne Seite. Alle anderen Fraktionen sind geprägt durch Wechsel in ihren Reihen.

In der CVP, EVP, JA Fraktion gab es diese Legislatur bereits vier Wechsel. Auch die FDP hat einen Wechsel hinter sich. Ebenso wird die SVP von einem neuen Gesicht repräsentiert – es ist das von Manuel Sturzenegger. Es bleibt abzuwarten, wie er den Rückschlag der Nichtnominierung verarbeitet und ob er sich nun – vielleicht grad zum Trotz – in die parlamentarische Arbeit hineinkniet und seine politische Stimme, die bisher noch nie in sachgeschäftlichem Kontext zu hören war, erhebt.