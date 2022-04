Analyse Ein Team aus Siegertypen: Jetzt ist der Zeitpunkt, um in den HC Thurgau zu investieren Soeben beendete der HC Thurgau die erfolgreichste Saison seiner Klubgeschichte, stellte im Playoff-Halbfinal dem grossen Favoriten EHC Kloten beinahe das Bein. Das war auch deshalb möglich, weil Spieler und Trainer tatsächlich daran glaubten, mit dieser Mannschaft den Titel in der Swiss League gewinnen zu können. Diese Energie gilt es für die Zukunft zu konservieren. Matthias Hafen 09.04.2022, 08.00 Uhr

Jubel nach dem Halbfinaleinzug: Die Energie im Team des HC Thurgau gilt es für die Zukunft zu konservieren. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 21. März 2022)

Trotz aller Euphorie: Für den HC Thurgau gibt es gute Gründe, vor der nächsten Saison Respekt zu haben. Cheftrainer Stephan Mair hat in seinem sechsten und letzten Jahr beim Swiss-League-Klub aus Weinfelden vermutlich das Maximum aus der Mannschaft geholt, den HCT mit einem Rumpfteam zur sportlich erfolgreichsten Saison der Klubgeschichte geführt. Nun steht der Abschied des Südtirolers an, der mit seinem Coaching eine Ära schuf.

Mairs Nachfolger ist angeblich schon bestimmt. Doch wie der Name auch lautet: Er wird die grosse Unbekannte sein. Unsicherheit gibt es auch abseits des Eises. Mit dem Auslaufen des Fernsehvertrags am Ende dieser Saison, fallen den Swiss-League-Klubs Einnahmen von bislang 365'000 Franken pro Jahr aus dem Budget. Gleichzeitig läuft die Selbstvermarktung der Liga nur sehr schleppend an. Der HC Thurgau ist nicht der einzige Klub, der deswegen auf die Sparbremse tritt, seinen Playoff-Helden gar eine Lohnkürzung unterbreitet hat.

Die Ära Mair hat auch in den Köpfen einiges verändert

Dabei ist jetzt die Zeit, um in den HC Thurgau zu investieren. Die Basis ist gelegt für weitere Erfolge. Ja, sogar noch grössere. Wenn man mit den Spielern spricht, scheinen sie mehr an einen Titelgewinn zu glauben als die Klubführung.

Sie mögen nicht die Talentiertesten sein, nicht die individuell Stärksten der Liga. Aber das Kader des HC Thurgau besteht spätestens seit dieser Saison aus Siegertypen.

Mit Olten oder Kloten steigt nun einer der «Grossen» in die National League auf. Dann steht den Leuen nur noch einer vor der Sonne. So sehen es die Spieler. Klingt plausibel und zeigt, dass die Ära Mair auch in den Köpfen einiges verändert hat im Thurgau.

Handelt man jetzt nicht, gehen wertvolle Jahre verloren

Wenn der HCT und sein Umfeld jetzt zulassen, dass dieses Gebilde mit dem Weggang von Stephan Mair auseinanderfällt, dann gehen wertvolle Jahre in der Entwicklung verloren. Die Meisterschaft 2021/22 hat die Spieler nachhaltig geprägt.

Die Spieler betonen, dass die Stimmung in der Kabine einmalig war, entscheidend zum erfolgreichen Abschneiden in dieser Saison beigetragen hat. Viele von ihnen würden deswegen bleiben, auch wenn sie andernorts mehr verdienten.

Für den HCT zahlt sich mehr denn je aus, möglichst viele von ihnen weiterzuverpflichten.

Kann sein, dass man für den einen oder anderen Schlüsselspieler gutes Geld bezahlen muss, um ihn zu halten. Auch werden gewichtige Abgänge trotz aller Bemühungen nicht zu vermeiden sein. Der Kern, der bleibt, sollte aber für einmal aus mehr als gut zehn Spielern bestehen.

Dann Geld ausgeben, wenn die Konkurrenz spart

Selbstverständlich kann der HC Thurgau nur Geld ausgeben, das er auch hat. Die wirtschaftliche Absicherung hat oberste Priorität. Dafür steht auch die aktuelle Führung um Präsident Thomas Müller. Gefragt sind deshalb auch bestehende Sponsoren, potenzielle Sponsoren und gestern vielleicht noch undenkbare Sponsoren. Sie können die Erfolgsgeschichte weiterschreiben.

Die Art, wie der HC Thurgau in dieser Saison einen Kanton zusammengeschweisst und stolz gemacht hat, sollte ein schlagendes Argument sein.

Ein anderes ist der Zeitpunkt. Die positive Energie, die in der Mannschaft steckt, gilt es zu konservieren. Mit dem Verbleib von Assistenzcoach Beni Winkler und Goalietrainer Karl Malmquist ist eine gewisse Konstanz auch im Trainerstab gegeben. Das Risiko bleibt bei aller Ungewissheit überschaubar. Und wenn man investiert, wenn alle Konkurrenten sparen, dann stehen die Chancen auf maximalen Ertrag richtig gut.