An der Gemeindeversammlung diskutieren die Roggwiler über den Abriss des Gasthaus Ochsen

Die Stimmbürger haben das Budget einstimmig durchgewunken. Anders beim Steuerfuss: Gemäss Vorschlag des Gemeinderats sollte der Steuerfuss trotz eines Ertragsüberschusses von einer knappen Viertelmillion Franken unverändert, also bei 52 Prozent, bleiben. Die Wortmeldung eines Stimmbürgers fand aber bei vielen Anwesenden Anklang: «Ich finde es unanständig, unsere Steuergelder als ‹Gewinn› zu budgetieren und gleichzeitig dreist, den Steuerfuss trotzt des hohen Überschusses unverändert zu lassen.» Er beantrage deshalb eine Steuerfussreduktion von 4 Prozent. Mit Blick auf die Zukunft richtet sich Gemeindepräsident Gallus Hasler an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Der erzielte Ertragsüberschuss sei unter anderem auf die aktuell gute Wirtschaftslage und zahlreiche Zuzüger zurückzuführen. Ob dies künftig gleich bleibe, stehe in den Sternen. «Deshalb hält der Gemeinderat an seiner Empfehlung des gleichbleibenden Steuerfusses fest», sagt Hasler. Der Antrag des Gemeinderats wurde schliesslich trotz Gegenwindes mit 121 zu 48 Stimmen angenommen. (mlb)