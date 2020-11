Amriswils Schulpräsident Kohler: «Eine Steuersenkung ist momentan illusorisch» Die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri budgetiert für 2021 einen Verlust von 186'200 Franken. Manuel Nagel 10.11.2020, 17.30 Uhr

Schulverwalterin Karin König-Ess präsentiert das Budget 2021 der Volksschulgemeinde. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 4. November 2020)

Vergleicht der Schulbürger das Budget der Volksschulgemeinde (VSG) mit demjenigen des Vorjahres, das ganz knapp unter 33 Millionen Franken lag, so fällt ihm sogleich der um eineinhalb Millionen gestiegene Aufwand auf. 1,547 Millionen mehr sind es genauer gesagt. Und schaut er sich das Budget noch etwas vertiefter an, so erkennt er, dass der Gesamtmehraufwand fast exakt mit den um 1,572 Millionen Franken höheren Personalkosten übereinstimmt.