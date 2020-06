«Das hat mich berührt»: Amriswiler Profimusikerin Keeshea tingelt während Corona durch Altersheime Die Amriswiler Musikerin Keeshea tourt während der Coronazeit durch Altersheime in der Region Oberthurgau. Für die Saxofonistin sind diese Konzerte ungewöhnlich, da sie durch die wenigen Zuschauer persönlicher und intimer als üblich seien. Sheila Eggmann 27.06.2020, 04.30 Uhr

Keeshea spielte am Donnerstagnachmittag im Alters- und Pflegezentrum Amriswil. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 25. Juni 2020)

Die Saxofonistin Edith Yahney, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Keeshea, spielte bereits für die Aston-Martin- Chefetage, für die US Navy oder im Zürcher Baur au Lac. Doch während der Coronazeit wurden all ihre Auftritte abgesagt – wie bei so vielen in der Branche. Deshalb hat sich die Amriswiler Musikerin etwas Aussergewöhnliches ausgedacht: Sie tourte durch die Gärten der Altersheime in der Region. Bisher hat sie rund 15 Alters- und Pflegeheime besucht, sie war beispielsweise in Egnach, Arbon oder Sulgen. Am Donnerstag zeigte sie ihre Saxofonkünste im Alters- und Pflegezentrum in Amriswil.

Für Keeshea sind diese Gartenkonzerte ungewöhnlich, da sie durch die wenigen Zuschauer persönlicher und intimer als üblich seien. Die Berufsmusikerin sagt:

«Ich bin mir andere Bühnen gewohnt und war bei meinem ersten Auftritt in einem Altersheim sehr überrascht, wie nervös ich doch war.»

Ausserdem habe sie nicht gewusst, wie ihre Musik bei den Bewohnern ankommen werde. Diese anfängliche Skepsis sei jedoch rasch verflogen, denn das Feedback sei immer schön und herzlich gewesen. «Die Reaktionen haben mich wahnsinnig berührt», sagt sie. «Und ich habe gesehen, wie die Musik das Gemüt erhellen kann.»

Keeshea hat sich für die Gartenkonzerte auf Abstand für Lieder aus den 40er-, 50er- und 60er-Jahren entschieden. Zwar meist solche aus den USA, denn sie hat einen grossen Teil ihres Lebens in New York verbracht, doch die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer hätten sich doch an einiges erinnern können. «Sie haben sich bedankt und gesagt, dass die Musik sie in ihre Jugend zurückversetzt hat.»

Sie spielt die Tour auch für sich selbst

Doch Musik vor Publikum spielen zu können war nicht nur Balsam für die Zuhörenden, sondern auch für die Berufsmusikerin selbst. «Ich habe während der Coronazeit die Auftritte sehr vermisst», sagt die Saxofonistin. Deshalb sei ihre Tour durch die Altersheime für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis – «um den Leuten eine Freude zu machen, aber auch für mich, damit ich spielen kann», sagt Keeshea.