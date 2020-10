Amriswiler macht mit bei «Wer wird Millionär?» auf RTL

Roman Schönenberger war am Montagabend zu Gast bei Günther Jauch. Manuel Nagel 06.10.2020, 16.55 Uhr

Roman Schönenberger spielte mit bei «Wer wird Millionär?». Bild: Screenshot RTL



Roman Schönenberger aus Amriswil war am Montagabend zu Gast in Günther Jauchs Sendung «Wer wird Millionär?». Um zu Jauch auf den Stuhl zu kommen und um die eine Million Euro zu spielen, musste er in möglichst kurzer Zeit folgende Aufgabe lösen: Den Wortanfängen «Klima-», «Servo-», «Wegfahr-» und «Zentral-» die Endungen «-anlage», «-sperre», «-lenkung» und «-verriegelung» in richtiger Reihenfolge zuordnen.