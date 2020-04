Dank Amriswiler «Cobra»: Neues Löschsystem verhindert grösseren Brandschaden Bei einem Brand am frühen Dienstagabend hatte das neue Löschsystem der Feuerwehr Amriswil seine Feuertaufe in einem Ernsteinsatz. Manuel Nagel 07.04.2020, 19.00 Uhr

Die enorme Hitze des Heckenbrandes zog auch die Fassade des Wohnhauses in Mitleidenschaft und verursachte einen Mottbrand. (Bild: Manuel Nagel)

Vergleichsweise glimpflich ging am frühen Dienstagabend ein Hausbrand an der Säntisblickstrasse 8 aus. Um 16.25 Uhr ging der Alarm bei der Notrufzentrale raus, und um punkt halb fünf war die Amriswiler Feuerwehr bereits vor Ort. Eine rund drei Meter hohe Thujahecke stand in Vollbrand und drohte auf die Fassade des Wohnhauses überzugreifen. Der Wind trug die Ascheteilchen weit bis in den oberen Teil der Romanshornerstrasse hinauf, obwohl das Feuer unten bei der Bahnunterführung wütete.