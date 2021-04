Amriswil Zwei Strassen, dasselbe Problem Für Sanierungen in Biessenhofen und Hagenwil nimmt die Stadt Amriswil eine Viertelmillion in die Hand. Manuel Nagel 28.04.2021, 16.35 Uhr

Dieser 220 Meter lange Strassenabschnitt zwischen Hagenwil und dem Muoler Weiler Hueb muss saniert werden. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil/Muolen, 28. April 2021)

Die beiden Strassen gehören nicht zu den am häufigsten befahrenen auf Gemeindegebiet. Die eine ist die Verbindungsstrasse zwischen Biessenhofen und Engishofen und die andere führt von Hagenwil zum Muoler Weiler Hueb. Dennoch nimmt nun die Stadt Amriswil 250'000 Franken in die Hand, um diese zwei Abschnitte auf einer Länge von 610 sowie 220 Metern zu sanieren. In den Kosten der Viertelmillion enthalten sind nicht nur die Erneuerung der Strassenbeläge, sondern ebenfalls die Entwässerungen.