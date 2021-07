Amriswil: Lerntherapeutin Katharina Michel bekämpft den Lernfrust

Amriswil «Zoff und Türe schletzen wegen Hausaufgaben»: Wie Familie Maly aus dem Teufelskreis ausbrach Bei der Familie aus Dozwil hing der Haussegen schief. Dies, weil der 10-jährige Jonas frustriert vor seinen Schulbüchern hockte und in der Schule immer schlechtere Noten kassierte. Jeder Hilfsversuch der Eltern führte zum Streit. Der rettende Anker: die Lerntherapie. Jonas zeigt uns, was er hier macht. Annina Flaig 12.07.2021, 04.30 Uhr

Der zehnjährige Jonas Maly spielt zusammen mit Lerntherapeutin Katharina Michel ein Strategiespiel. Bild: Ralph Ribi

Eine Vierteldrehung an einem Rädchen, der Stein kommt ins Rollen. Der Groschen fällt: Das Spiel, das Jonas in der Lerntherapie spielt, ist sinnbildlich für das, was in seinem Leben seit November passiert ist. Nach langem Suchen hat es bei ihm klick gemacht: Der Zehnjährige hat seine Methode zum Lernen gefunden. Dabei geholfen hat dem Viertklässler aus Dozwil Katharina Michel.

Die diplomierte Lerntherapeutin Katharina Michel in ihrer Praxis in Amriswil. Bild: Ralph Ribi

Die Lerntherapeutin aus Amriswil arbeitet alle zwei Wochen eine Lektion mit Jonas zusammen in ihrem Lernatelier an der Säntisstrasse in Amriswil.

«Eine Woche vor meinem Geburtstag musste ich mein Bein operieren.»

Das hat Jonas in ein kleines Heft notiert. Eine Art Tagebuch, aus dem er seiner Lerntherapeutin am Anfang jeder Lektion vorliest. Sie reden kurz über den Knubbel, den er sich am Bein entfernen lassen musste, und über seine Freude darüber, dass er nun wieder am Turnunterricht teilnehmen kann.

Beim Diktat vergeht ihm das Lachen

Turnen und Werken sind Jonas' Lieblingsfächer. Deutsch gehört nicht dazu. Vorlesen tut er eigentlich überhaupt nicht gerne – ausser aus ebendiesem Tagebuch. «Da stehen ja nur Dinge, die ich selbst geschrieben habe», sagt er verschmitzt und streicht sich seine dunkelblonden Haare aus der Stirn. Jonas hat blaue Augen, Sommersprossen im Gesicht und auf seinem T-Shirt steht in leuchtenden Buchstaben «Break the Rules» geschrieben. Breche die Regeln. Er ist offensichtlich ein ganz normaler zehnjähriger Bub.

In der Praxis der Lerntherapeutin Katharina Michel finden sich viele kleine Dinge, die spielerisch in eine Therapiestunde eingebaut werden können. Bild: Ralph Ribi

Zusammen mit seiner Lerntherapeutin macht er ein Würfelspiel. «Ge-schich-ten-buch-sei-te.» Er zerlegt das Wort in Silben und schreibt es auf. Er lacht, wenn ihm etwas besser oder schneller gelingt als Michel. Doch bei Diktaten und Aufsätzen vergeht ihm das Lachen. Es müsse immer alles so exakt und richtig sein. Das löscht ihm manchmal ab.

Beim Schreiben begann der Schüler irgendwann zu hudeln, sodass die Lehrerin und auch seine Mutter Fabienne Maly seine Schrift nicht mehr lesen konnten. Sie sagt im Nachhinein:

«Seine schludrige Schrift machte mich richtig hässig.»

Sie habe versucht, mit ihm zusammen gewisse Wörter sorgsam abzuschreiben und auf Prüfungen zu lernen. Es hat nicht geklappt. Sie konnte ihn nicht motivieren. Sie war frustriert. Ihr Sohn war es ebenfalls. Sie hat geschimpft. Er hat die Türe zugeknallt. Unschön sei das gewesen.

«Unsere Eltern-Kind-Beziehung hat extrem gelitten.»

Der Notenschnitt war immer öfters gerade knapp genügend. «Ich spürte, dass er es besser könnte, wenn ihm jemand zeigt, wie er lernen kann.»

Ihr Gefühl hat sie nicht getäuscht. Jonas' Noten haben sich von «ungenügend» zu «genügend» entwickelt. Das sei gut, gut genug, sagt seine Mutter. Ihr Sohn brauche kein 6er Schüler zu sein. «Ich wünsche ihm, dass er es gut hat in der Schule.»

Kleine Wettkämpfe spornen ihn an

«Lernen ist etwas sehr Persönliches», sagt Michel. Es sei ihr Interesse an den Menschen, das ihre Arbeitsweise leite. Sie versuche immer, das Denken, die Gefühle und die Motivation ihrer Klienten zu verstehen. Sie sagt: «Es ist eine Art gemeinsame Spurensuche.» Schliesslich müsse jeder Mensch seine eigene Methode finden. Und diese unterscheide sich halt manchmal von derjenigen einer Lehrperson, der Mutter oder dem Vater. Ziel sei neben dem angestrebten Lernerfolg höhere Selbst- und Handlungskompetenz zu erlangen. Für Jonas bedeutet dies, dass er nicht nur in Deutsch, sondern auch in anderen Fächern von der Lerntherapie profitiert.

Jonas setzt sich gerne spielerisch mit den Lerninhalten auseinander. Er lernt häppchenweise, mag klare Anweisungen, und kleine Wettkämpfe mit Erfolgserlebnissen zwischendurch spornen ihn an. Dann lacht er laut und triumphiert – fast wie im Sport, seinem Lieblingsfach.

Beim Würfelspiel während der Lerntherapie schreibt er die Worte sorgsam und sorgfältig auf. «Sogar seine Handschrift hat sich verändert», freut sich seine Mutter. Die Lerntherapie habe eine grosse Entspannung ins Familienleben gebracht. Das Wesentlichste aber hat sich nicht verändert: Jonas klappt das Heft zu und freut sich, dass die Stunde schon um ist. Jetzt geht er ins Karate. Das ist sein Ding.

Verein Lerntherapie TG feiert zehnjähriges Bestehen Die Lerntherapie ist im Thurgau noch wenig verbreitet. So ist Katharina Michel eine von insgesamt erst sieben diplomierten Lerntherapeutinnen und -therapeuten im ganzen Thurgau, die sich zum Verein VLTG zusammengeschlossen haben. In Zürich gibt es mehr als 20 praktizierende Lerntherapeutinnen und -therapeuten. Die Thurgauer Sektion feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass veranstaltet der Verein unter anderem einen Vortragsvormittag rund um die Themen Lernentwicklung, Lernen und Medien, ADHS sowie Lernort Berufsausbildung. Der Anlass findet statt am Samstag, 11. September, von 9.30 bis 12.15 Uhr, im Bildungszentrum BWZ Weinfelden. Weitere Informationen gibt es hier.