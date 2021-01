Amriswil «Zeitdruck hat man sicher, aber es ist nicht so, dass man keine Zeit hat»: Maja Kradolfer Mettler über ihre 20 Jahre bei der Spitex Oberthurgau Seit bald 21 Jahren ist Maja Kradolfer Mettler Geschäftsleiterin bei der Spitex Oberthurgau. Sie erzählt, wie sich das Berufsbild in den vergangenen Jahren verändert hat. Dabei gibt es aber auch Probleme, die sie seit jeher begleiten. Eva Wenaweser 04.01.2021, 11.30 Uhr

Maja Kradolfer Mettler ist Geschäftsführerin der Spitex Oberthurgau und seit 20 Jahren im Betrieb. Bild: Reto Martin

Fast die Hälfte ihres Lebens arbeitet Maja Kradolfer Mettler bereits als Geschäftsführerin bei der Spitex Oberthurgau. Genauer gesagt, seit 20 Jahren. Die 47-Jährige ist in Amriswil aufgewachsen und ist seither – bis auf einige Abstecher in ihrer Ausbildung – immer dort geblieben. Zum Einzugsgebiet der Spitex Oberthurgau und ihren 80 Mitarbeitern gehören sechs Gemeinden: Amriswil, Bischofszell, Hefenhofen, Hauptwil-Gottshaus, Sommeri und Zihlschlacht-Sittersdorf. Das entspricht einem Gebiet mit rund 25'940 Einwohnern.

Kradolfer Mettler hat mit zehn Mitarbeitern begonnen

Ursprünglich hat Kradolfer Mettler den Beruf der Pflegefachfrau im Kinderspital St.Gallen erlernt, danach hat sie in der Kinderklinik Münsterlingen gearbeitet. «Dort hatte ich dann den Gedanken, dass ich ein oder zwei Jahre etwas anderes machen möchte.» Das war vor zwanzig Jahren. Damals sei eine Stelle für die Betriebsleitung der Spitex Amriswil und Umgebung ausgeschrieben gewesen.

«Es war das erste Mal, dass es eine Stelle für die Betriebsleitung gab. Davor war alles anders organisiert gewesen.»

Auf diese Stelle bewarb sich Kradolfer Mettler im Alter von 27 Jahren und als eine der jüngsten Betriebsleiterinnen im ganzen Kanton hat sie die Stelle auch bekommen. «Am 1. April 2021 sind es dann 21 Jahre.» Damals habe sie mit zehn Mitarbeitern angefangen, fünf davon im Pflegebereich und fünf in der Hauswirtschaft. Kradolfer Mettlers Blick schweift unter der Brille und der Maske in die Ferne, wenn sie daran zurückdenkt.

Sie erinnert sich daran, dass der administrative Aufwand damals noch nicht so hoch war. «Man hatte mehr Zeit für die Patienten und konnte auch einmal einen Kaffee trinken.» Heute sei dies undenkbar und die Pflege ein reiner Dienstleistungsberuf. Es sei genau vorgegeben wofür man als Pflegerin wie lange brauchen dürfe. So darf beispielsweise eine Grundpflege laut Kradolfer Mettler 42 Minuten dauern. Dazu gehöre das Waschen und Anziehen des Patienten. «Dabei wird kein Unterschied gemacht, wie viel Anleitung eine Person braucht oder wie selbstständig jemand anders vielleicht ist.» Die Mitarbeiter kämen aber gut damit klar.

«Zeitdruck hat man sicher, aber es ist nicht so, dass man keine Zeit hat.»

Mangel an Pflegekräften ist nicht erst seit Corona ein Problem

Die Spitex habe einen grossen Sprung hinsichtlich der Qualität und der Professionalität gemacht. Seit 2019 seien auch Pflegeexperten angestellt, die ihre Arbeit überprüfen. Eine weitere Veränderung gebe es bezüglich der Personalsituation.

«Der massive Mangel an Pflegekräften war bereits in den vergangenen 20 Jahren deutlich spürbar.»

Aus Erfahrung könne sie sagen, dass das Rekrutieren früher einfacher war. Zurzeit merke sie den Mitarbeitern vor allem an, dass sie müde seien. Teilweise sogar ausgebrannt durch die aktuelle Coronasituation. Daher ist es Kradolfer Mettler wichtig, mehr Personal rekrutieren zu können, um allfällige – coronabedingte – Krankheitsfälle zu decken. Dabei sei es aber sicher ein Vorteil, dass sie selber auch ausbilden. «Viele bleiben nach der Ausbildung bei uns, manche nur für ein oder zwei Jahre. Aber diese kommen oft einige Jahre später wieder zurück.»

Patienten sind zwischen 17 und über 100 Jahre alt

Kradolfer Mettler sagt, dass sie eigentlich die gleichen Dienstleistungen wie das Spital erbringen. Mit dem Unterschied, dass sie zu den Patienten nach Hause gehen. Der jüngste Patient, der derzeit von der Spitex Oberthurgau betreut wird, ist 17 Jahre alt. Der älteste über 100. Es seien alle Altersgruppen vertreten, sagt die 47-Jährige. «Das Hauptklientel ist aber im Pensionsalter.»

Die Abwechslung und die Tatsache, dass sie gerne mit Menschen zusammenarbeitet, haben Kradolfer Mettler seit zwei Jahrzehnten im Beruf gehalten.

«Auch das, was von den Menschen zurückkommt, finde ich jeden Tag aufs Neue spannend.»

Auch wenn sie hauptsächlich im Büro sei, könne sie sich keinen anderen Beruf mehr vorstellen. Obwohl man ihre Mimik unter der Maske nicht erkennen kann, hört man ihrer Stimme an, dass sie lächelt.

Der administrative Aufwand bei der Spitex ist viel grösser wie noch vor 20 Jahren. Bild: Reto Martin

Vereinsamung der Patienten ist ein Problem

Mit der aktuellen Situation sei es vor allem wichtig, das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. «Wir wissen schliesslich nicht, was die Patienten die anderen 24 Stunden machen, wenn wir nicht bei ihnen sind.» In einem Spital sei dies anders, da könne man die Türe schliessen und die Leute isolieren.

Gegenüber der ersten Welle hat Kradolfer Mettler bereits Unterschiede entdeckt. Im Frühjahr hätten sich die Angehörigen der Patienten mehr Zeit genommen, sich um diese zu kümmern. «Seit Juni ist das wieder anders. Die Leute haben mehr Angst, ihre Angehörigen anzustecken.»

Dadurch sei das Risiko einer Vereinsamung ihrer Klienten aber grösser. Bei manchen Personen sei dies bereits spürbar. Die Einschränkungen oder bei manchen nur das Wissen, dass sie eingeschränkt sind, reicht laut Kradolfer Mettler, dass ihre Patienten eine Krise bekommen.

«Durch die Masken fehlen auch Mimik und Gestik. Wir dürfen ihnen nicht einmal mehr die Hand schütteln.»

Seit März gelte nämlich für das Personal und die Klienten eine Maskenpflicht.

Zum Abschalten braucht Kradolfer Mettler eine Bewältigungsstrategie und ihren Mann

«Es gehört zu unserem Beruf», das antwortet Kradolfer Mettler auf die Frage, wie sie damit umgeht, wenn einer der Patienten stirbt. Die Mitarbeiter werden darauf geschult, damit umzugehen. Auch die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema sei ein wichtiger Bestandteil des Berufs. Mit Ritualen, wie etwa Gedenkanlässen oder Fallbesprechungen, soll jedem Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben sein, sich mit dem Tod eines Patienten auseinanderzusetzen und damit abschliessen zu können. Sie sagt:

«In unserem Beruf lernt man ausserdem, privates und berufliches zu trennen.»

Man müsse das trennen können, um selber gesund zu bleiben. Es gebe immer Situationen, die einen mehr beschäftigen, «aber im Grossen und Ganzen kann ich nach der Arbeit gut abschalten». Zu ihrer Bewältigungsstrategie gehöre, wenn die Tür zum Büro zu ist, einmal gut durchzuatmen und auf dem Weg zum Auto und der Fahrt nach Hause langsam vom Arbeitsalltag wegzukommen. «In dieser Zeit kann ich abschalten.»

Ihr Mann sei ihr dabei ganz eine wichtige Stütze: «Ich weiss, dass ich je nachdem etwas bei ihm ‹abladen› kann, wenn es mir zu viel wird. Ohne ihn würde mir die Bewältigung viel schwerer fallen.» Da ihr der Beruf aber nach wie vor viel Freude bereite, möchte sie auch noch lange weitermachen und damit etwas gutes tun. Ob das dann genau bis zum Alter von 64 sei, das plane sie jetzt noch nicht. Aber im Pflegeberuf brauche es immer Leute und gerade jetzt mehr denn je.