Amriswil 20 Arbeitsplätze bleiben in der Stadt: «Wir waren schon immer hier – und wir bleiben auch in Amriswil» Die Raumwerk AG realisiert zum 20-Jahr-Firmenjubiläum einen Neubau und bekennt sich so zu ihren Wurzeln im Oberthurgau. Manuel Nagel 09.03.2021, 16.35 Uhr

Die Visualisierung zeigt, wie einst der neue Firmensitz an der Säntisblickstrasse in Amriswil im Frühjahr 2022 aussehen soll. Bild: PD/Raumwerk AG

Es ist ein Bekenntnis zum Standort Amriswil, welches Bruno Müller, CEO der Raumwerk AG an diesem eher trüben Freitagnachmittag ausspricht. «Einige haben mir gesagt, wir könnten den neuen Firmensitz ja auch zentral in der Ostschweiz in St. Gallen bauen.» Ganz so abwegig ist der Gedanke nicht, denn die Mitarbeiter des Generalunternehmens, welches vom Bündnerland bis Basel tätig ist, kommen auch aus der ganzen Region Ostschweiz.