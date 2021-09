Landesgartenschau: Fünf Amriswiler Floristinnen in Überlingen

Amriswil «Wir geniessen mehr Freiheiten»: Eine talentierte junge Floristin erzählt, weshalb sie an Wettkämpfen teilnimmt Fünf Amriswiler Floristinnen nehmen an der Landesgartenschau Überlingen teil. Annika Junghans leitet das Team. Interview: Urs Oskar Keller Jetzt kommentieren 03.09.2021, 12.00 Uhr

Annika Mia Junghans arbeitet im Blumengeschäft «Ginkgo» in Amriswil. Bild: Reto Martin (Amriswil, 13. Februar 2020)

Annika Junghans, was stellen Sie und Ihre vier Kolleginnen in Überlingen aus?

Annika Mia Junghans: Wir haben alle ein eigenes Werkstück gestaltet. Unsere Inszenierungen beziehen sich auf die das Thema «SEEmomente», welches die Landesgartenschau Überlingen in der Ausschreibung vorgab.

Wo genau findet die Ausstellung statt?

In der ehemaligen Klosterkirche in Überlingen. Für die Installationen standen uns drei verschiedene Sockelgrössen von bis zu 60 mal 150 mal 80 Zentimetern zur Verfügung.

Leiterin des kreativen Frauenteams ist die Floristin Annika Mia Junghans. Mit 21 Jahren ist sie bereits stellvertretende Geschäftsleiterin von «Ginko» und für die Ausbildung der Lernenden zuständig. Bei den Berufsmeisterschaften «SwissSkills Championships 2018» in Bern gewann sie die Silbermedaille. Im Frühjahr 2020 durfte sie ihr Können im Aargauer Kunsthaus in der Ausstellung «Blumen für die Kunst» unter Beweis stellen.

Aus welchen Materialien und Blumen wurden die Werkstücke hergestellt?

Unsere Werkstücke sind sehr unterschiedlich. Es gibt solche in Erde mit Pflanzen, andere mit Schnittblumen. Meines dagegen besteht ausschliesslich aus geschnittenen und verarbeiteten Blumen, die in verschiedene Vasen gestellt sind (keine Topfpflanzen in der Erde). Die offene Aufgabenstellung macht eine sehr breite Spannweite möglich und setzte dem kreativen Schaffen kaum Grenzen.

Wie lange dauerte die Vorbereitungszeit?

In mein Ausstellungsstück investierte ich gegen 25 Stunden. Die Gefässe habe ich auch selber erarbeitet und hergestellt. Die Vasen füllte ich erst in Überlingen mit Blumen. Der Arbeitsaufwand ist natürlich individuell. Bei aufwendigen Gestaltungen kann er sehr gross sein.

Erhalten die Teilnehmenden eine Entschädigung von der Landesgartenschau?

Einzig für die verwendeten Blumen gibt es eine Entschädigung – je nach Grösse des Podests. Die Landesgartenschau gibt uns ein Budget für die Blumen oder auch die technischen Hilfsmittel. Die Arbeit findet in unserer Freizeit statt. Bei so einem Projekt geht es eh darum, Spass zu haben, die Chance zu nutzten und den Besucherinnen und Besuchern eine nicht alltägliche Blumeninstallation zu zeigen.

Annika Junghans stammt aus Suhr im Kanton Aargau. Bild: Reto Martin (Amriswil, 13. Februar 2020)

Wie viele verschiedene Blumen und Pflanzen schmücken Ihre Installation?

In meinem Ausstellungsobjekt habe ich 15 verschiedene Blumensorten und etwa 100 Blüten verarbeitet. Beispielsweise Rittersporn, Vanda-Orchideen, Wicken, Gräser, Eustoma – das sind Prärie-Enziane – und Passionsranken. Für mein Werkstück war es wichtig, eine Vielfalt zu zeigen und mit Farbnuancen zu spielen.

Wer pflegt die Blumen während der zweiwöchigen Präsentation in Überlingen?

Für die Pflege und das Wässern ist ein Team zuständig.

Haben Sie Kontakt zu den anderen teilnehmenden Schweizer Kolleginnen aus Winterthur, Bassersdorf und Langnau im Emmental, die andere Themen realisierten?

Die Schweizer Floristenwelt ist klein. Daher kennen wir die Floristinnen und Floristen aus diesen Orten. Unsere Ausstellungsstücke haben wir aber unabhängig voneinander geschaffen.

«Blumen für die Kunst» mit der Jungtalent-Floristin Annika Junghans im Kunsthaus in Aarau. Bild: Chris Iseli (Aarau, 3.März 2020)

Nehmen Sie und Ihr Team auch an anderen Ausstellungen und Wettkämpfen teil?

Monika Laib, unsere Chefin und die Besitzerin des Ginkgo-Blumenladens, gibt uns immer wieder Möglichkeiten, unser Handwerk nebst dem Geschäftsalltag auszuüben, und unterstützt uns bei der Teilnahme an Veranstaltungen sehr. So nehmen unsere Lernenden regelmässig am jährlichen Lehrlingswettbewerb in Zürich teil. Persönlich finde ich es super, an Wettbewerben oder solch aussergewöhnlichen Blumenprojekten mitzumachen. Es ist eine tolle Erfahrung und man kann viel lernen. Die Motivation ist dementsprechend auch immer gross.

Was reizt Sie daran?

Es ist ein ganz anderes Arbeiten als im Geschäft. Wir geniessen an so einem Ort viel mehr Freiheiten und können uns sehr intensiv und ganz persönlich mit dem jeweiligen Thema auseinandersetzen. Mir persönlich macht das unheimlich viel Spass und ich liebe solche Chancen. Für Lernende ist es auch eine wertvolle Erfahrung. Sie können – von einer Fachperson begleitet – eigene Ideen planen und umsetzen, ihre Kreativität und Fantasien ausleben und sind meist noch viel unbefangener.

Was gefällt Ihnen an der ersten Landesgartenschau am Bodensee besonders? Konnten Sie selbst ein bisschen in Überlingen, das viel mediterranes Flair besitzt, herumschauen und sich inspirieren lassen?

Uns Floristinnen gefällt natürlich die Blumenschau. Ansonsten hatten wir noch nicht genug Zeit, um uns den anderen Teilnehmenden zu widmen. Die schwimmenden Pflanzeninseln durfte ich mir aber schon anschauen. Es ist eine sehr coole Idee und super umgesetzt.

Hinweis

Die Landesgartenschau dauert noch bis zum 17. Oktober 2021.

Infos: www.ueberlingen2021.de