Evangelisch Amriswil heisst Budget und Steuerfuss gut

Rund 58 Stimmberechtigte nahmen an der Kirchgemeindeversammlung von evangelisch Amriswil teil. Sie hiessen das Budget mit einem Plus und den Steuerfuss von 22 Prozent gut. Aus gesundheitlichen Gründen gab es einen Rücktritt in der Vorsteherschaft zu verzeichnen.

27.02.2022, 16.40 Uhr