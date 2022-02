Amriswil Winterspiele einmal anders Die «Amriswiler Konzerte» laden am Samstag zur Orgelmatinee in der Kirche St.Stefan. 09.02.2022, 11.30 Uhr

Thomas Haubrich spielt in der Kirche St.Stefan. Bild: Manuel Nagel

Unter dem Thema «Winterspiele» bieten die Amriswiler Konzerte übermorgen Samstag, am 12. Februar, um 11.11 Uhr in der Katholischen Kirche St.Stefan an der Alleestrasse 17 wieder besinnliche, fröhliche, heitere und meditative Orgelmusik an.