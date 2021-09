Tschechischer Abend bei den Amriswiler Konzerten

Amriswil Wenn Musik Geschichte schreibt Eine musikalische Reise durch die Geschichte und Musik auf höchstem Niveau bot der tschechische Abend in der evangelischen Kirche Amriswil. Barbara Hettich 01.09.2021, 11.30 Uhr

Die drei Musikerinnen: Sopranistin Suzanne Chappuis, Organistin Dagmar Grigarova und Pianistin Lucie Vaneková Grigarová. Bild: Barbara Hettich

Majestätisch ertönt die Fanfare aus der Oper «Libuše» des Komponisten Bedřich Smetana. Dagmar Grigarová sitzt an der Orgel der evangelischen Kirche und eröffnet den tschechischen Abend – eine Veranstaltung der Amriswiler Konzerte am Sonntagabend. Seit fünf Jahren lebt die Amriswiler Organistin in der Schweiz und für sie war dieses Konzert mit Musik aus ihrer alten Heimat ein ganz besonderer Anlass. Gemeinsam mit ihrer Schwester, der Pianistin Lucie Vaneková Grigarová, und der Sopranistin Suzanne Chappuis hatte sie dafür die schönsten Kompositionen aus den vergangenen 200 Jahren ausgesucht, und Willi Hausammann führte als Moderator durch die Geschichte: «Die Geschichte hat die Musik beeinflusst, die Musik hat aber auch die Geschichte beeinflusst.»

Von Smetana zu Dvořák

Mit den slawischen Tänzen, der Arie «Lied an den Mond» aus der Oper «Rusalka», dem Largo «Going Home» aus der Symphonie «From The New World» und einer Auswahl aus den biblischen Liedern zeigten die Musikerinnen eindrücklich die Vielseitigkeit des zweiten tschechischen Nationalkomponisten Antonin Dvořák auf. Die beiden Organistinnen verstanden es meisterhaft, die Töne von Orgel und Klavier einfühlsam ineinander zu verweben, wunderbar dazu passend die weiche, klare Stimme von Sopranistin Suzanne Chappuis.

Willi Hausammann erzählte von einer Nation, die regelmässig um ihre Freiheit kämpfen musste. Dazu spielten die Musikerinnen passende Werke des Jazzpianisten Jaroslav Jezek, der wegen eines «Trottel in Stiefeln» 1938 auswandern musste. Oder das «Gebet für Marta», das 1968 zum Symbol des Prager Frühlings wurde. Begonnen mit Smetana spannten die drei Musikerinnen den musikalischen Bogen und beschlossen ihr Konzert mit einem der bedeutendsten Werke von Smetana: «Die Moldau» aus dem symphonischen Zyklus «Mein Vaterland».