Amriswil Weihnachtsdörfli statt Eismarkt Die Glöggli Clique musste ihre ursprünglichen Pläne ändern. Aber Glühwein gibt’s dennoch. Manuel Nagel 25.11.2021, 16.30 Uhr

Das Eröffnungswochenende des letzten «Amriswil on Ice» mit dem Eismarkt der Glöggli Clique. Bild: Manuel Nagel (22.November 2019)

Mehr als ein Dutzend Stände mit diversen Händlern, ein Karussell für Kinder, verschiedene Darbietungen und feine Leckereien. So war es vor zwei Jahren am Eröffnungswochenende von «Amriswil on Ice» und so hätte es eigentlich auch in diesem Jahr wieder sein sollen, wäre es nach der Glöggli Clique gegangen. Die Guggenmusiker organisierte nämlich diesen «1. Amriswiler Eismarkt» als Ersatz für den einstigen Adventsmarkt, den die Amriswiler Fachgeschäfte nicht mehr durchführen wollten.