Amriswil Warten auf Wolfgang Der Kabarettist Stefan Waghubinger trat am Freitagabend im Amriswiler Kulturforum auf. Das Publikum sehnte sich nach Unterhaltung. Manuel Nagel 24.04.2021, 15.00 Uhr

Stefan Waghubinger kommuniziert auf der Bühne des Kulturforums mit den Besuchern. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 23. April 2021)

«Haben Sie den Wolfgang gesehen?», fragte Kabarettist Stefan Waghubinger am Freitagabend im Kulturforum in die Besucherränge. Wolfgang ist des Künstlers Freund, der ihm versprach, beim Umzug zu helfen. Doch bis zum Ende des Programms sollte Wolfgang nicht auftauchen und blieb imaginär. «Zum Glück», sagten sich wohl die Verantwortlichen des Vereins Kulturforum, denn wäre Wolfgang noch aufgetaucht, so hätte man die Grenze von 50 zugelassenen Personen im Raum überschritten.