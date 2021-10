Amriswil: Geschichte der Autokurse Oberthurgau am Museumssonntag

Amriswil Von der Postkutsche zum Autobus Vor 100 Jahren nahmen die Autokurse im Oberthurgau ihren Betrieb auf. Der Amriswiler Reto Candio hat zum Jubiläum recherchiert und im Ortsmuseum erzählt. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 04.10.2021, 16.00 Uhr

Museumsmitglied Reto Candio erzählte am Sonntagnachmittag im Ortsmuseum Amriswil. Bild: Yvonne Aldrovandi

Eine interessante Zeitreise durch die Geschichte der Autokurse im Oberthurgau gab es im Ortsmuseum Amriswil. Vor 100 Jahren wurde der Postkutschenbetrieb von Amriswil nach Bischofszell und Muolen durch Postautos abgelöst. Anlässlich des Jubiläums hat Museumsmitglied Reto Candio viel Zeit und Herzblut in die Recherche investiert. An der Erzählstunde am Sonntagnachmittag wusste der Amriswiler viel Wissenswertes und Unterhaltsames darüber zu berichten.

«Nachdem Amriswil sich den Anschluss an die Nord-Ost-Bahnlinie zwischen Romanshorn und Zürich im Jahre 1855 erkämpft hatte, erhoffte man sich auch eine direkte Verbindung zur damaligen Stickerei- und Handelsmetropole St.Gallen», sagte Reto Candio und ergänzte, dass Amriswil damals eine Stickerei-Hochburg gewesen sei. So wurden verschiedene Projekte diskutiert, erwogen und verworfen – darunter auch eines mit einer Dampfstrassenbahn im 1889. Denn in den Jahren 1880 bis 1910 waren Dampfstrassenbahnen stark verbreitet, insbesondere auf Überlandstrecken. «Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kündigte die Postdirektion an, die alte Postkutschenverbindung zwischen Amriswil und Bischofszell zurückzustufen oder gar aufzuheben», erzählte Reto Candio.

Aktionskomitee gegründet für eine Automobilverbindung

1920 sei dann ein Aktionskomitee für eine Automobilverbindung nach Muolen und Bischofszell gegründet worden, und schliesslich konnte am 3. September 1921 vom Postkutschenbetrieb auf die Autokurse Amriswil-Bischofszell-Muolen umgestellt werden. Die Verabschiedung der Kutsche sei emotional gewesen. «Vorne auf dem Kutscherbock neben dem Postillion sass ein Trompeter, der immer wieder das Lied ‹Ich bin vom Gotthard, der letzte Postillion› spielte», erzählte Reto Candio.

Mit zwei 18-plätzigen vollgummibereiften, benzinbetriebenen Saurer-Wagen sei gestartet worden – ein Jahr später kam ein Reservefahrzeug dazu. Die Fahrzeit von Amriswil nach Muolen habe damals 30 Minuten gedauert, jene von Amriswil nach Bischofszell 45 Minuten. Die Postautos wurden vorerst in den Räumlichkeiten der Central-Garage von Emil Ritzi an der Bahnhofstrasse in Amriswil eingestellt. Der jährliche Mietzins betrug 1500 Franken. Bei der Central-Garage, der ersten Tankstelle in Amriswil überhaupt, wurden die Fahrzeuge betankt.

Beinahe wäre es zu einem schlimmen Unfall gekommen

Nachdem zwei weitere Fahrzeuge dazugekommen sind, musste wegen Platzgründen ein neues Busdepot an der unteren Bahnhofstrasse eröffnet werden. Kostenpunkt samt Land: 60'000 Franken. Die ersten Buschauffeure hiessen Rudolf Vogel und Emil Michel. Später folgten Oskar Bär, Paul Halter und Konrad Eugster. Mit der Aufnahme des Arboner-Kurses (Amriswil-Neukirch-Arbon) im Jahre 1930 wurden dann Dieselfahrzeuge angeschafft. Die Verschmelzung der beiden Gesellschaften zu «Autokurse Amriswil und Umgebung» sei im 1967 erfolgt – die Umbenennung in AOT (Autokurse Oberthurgau AG) im 1987.

Bei einer der beliebten Badefahrten mit dem Postauto zum Strandbad nach Uttwil sei es im 1924 beinahe zu einem schlimmen Unfall gekommen, weil die Barriere bei der «Krone» nicht geschlossen war. Ein vollbesetztes Postauto habe das Bahngeleise passiert und noch auf die Dampfsignale der Lokomotive anhalten können. Woran die Schuld lag, dass die Barriere offen war, sei nicht bekannt. Es werde aber versichert, dass diese Nachlässigkeit nicht das erste Mal vorgekommen sein soll, stand damals im Amriswiler Anzeiger geschrieben.

Abschliessend sagte Reto Candio, dass die AOT künftig mit der Marke Bus Oberthurgau auf den Strassen rund um Amriswil verkehren und aktuell ein neues Erscheinungsbild erhalten. Das Design ändert von orange/schwarz auf blau/weiss, einige Busse sind bereits mit der neuen Farbkombination unterwegs.