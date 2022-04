Amriswil Vom Präsidenten zum T(r)ankwart Sabrina Lehmann ist neue Präsidentin der Glöggli Clique. Ihr Mann Christoph Huser kehrt als Obergugger zurück. Manuel Nagel 28.04.2022, 04.40 Uhr

Christoph Huser löst Dario Schoch als Obergugger der Glöggli Clique ab, und Adrian Widmer übergibt das Präsidium der Guggenmusik an Sabrina Lehmann. Sie ist die erste Präsidentin in der 45-jährigen Geschichte der «Glögglis». Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 23. April 2022)

Ausgerechnet er, der Hüter über den Glöggli-Keller, hatte eine Woche lang Hausverbot vor der Generalversammlung. «Aber ich muss nur schnell ...», habe Adrian Widmer einwenden wollen, doch das resolute «Nein, du bleibst draussen!» von Sabrina Lehmann folgte unmittelbar. Er sollte sein Abschiedsgeschenk nicht sehen.

Diese Tortur für ihn hatte sich Widmer selbst zuzuschreiben, denn der umtriebige Präsident der Glöggli Clique trat am Samstag als Präsident der Guggenmusik zurück. Nach langen 15 Jahren an der Spitze. Er habe dies einst seinem Vorgänger, der nun vom Himmel herabschaue, versprochen, sagte Adi Widmer, dass er nicht nur für kurze Zeit an der Spitze bleibe. «Ich hoffe, ich habe das Amt in deinem Sinn ausgeübt, Hansueli Bürgi», sagte Widmer bei seiner emotionalen Rede an der Glöggli-GV.

Dass der scheidende Präsident dies getan hatte, wurde bei der Laudatio der Urgesteine Ueli Bücheler, seit 35 Jahren bei den Glögglis, und Christoph Huser (30 Jahre) klar. Und manch eines der Mitglieder fragte sich – nachdem Huser auf einem Flipchart auflistete, wie viele Stunden im Jahr Widmer jeweils für die Guggenmusik aufgewendet hat – wie man das mit Berufs- und Privatleben unter einen Hut bringt.

Adrian Widmer tritt nicht aus Zeitgründen zurück

Doch Adi Widmer gab sein Amt nicht ab, weil er keine Zeit mehr gefunden hätte. Er erzählte aus seiner Jugendzeit, als er im Musikverein Güttingen mitspielte und der damalige Präsident keinen Draht zu den Jungen gehabt habe. Deswegen sei es nun gut, dass auch bei der Glöggli Clique eine jüngere Person übernehme und frischen Wind rein bringe.

Dieser Wirbelwind ist Sabrina Lehmann, die bislang für die Medienarbeit im Vorstand der Glögglis verantwortlich war. Die 38-Jährige ist auch die erste Frau und erst die vierte Person an der Spitze der Guggenmusik in deren 45-jährigen Geschichte.

Zehn Jahre als Rampensau sind genug Auch Dario Schoch gibt sein Amt ab. Als Obergugger stand auch er im wortwörtlichen Sinn zehn Jahre lang an der Spitze der rund 60 Musikerinnen und Musiker. 2012 trat er der Glöggli Clique bei und übernahm gleich den wichtigen Posten von Christoph Huser. Und Schoch tat dies auf äusserst charismatische Art und Weise. Seine Talente lagen nicht in erster Linie im Musikalischen, wo er weiterhin von Huser unterstützt wurde, sondern er galt als absolute Rampensau und begeisterte das Publikum mit seinem Feuer. Doch Schoch, der schon von Beginn weg sagte, er übe das Amt nur zehn Jahre aus, erlangte auch grosse Verdienste bei der Beschaffung von Sponsoren. «Wir sind deshalb sehr glücklich, dass Dario ein Glöggli bleibt», sagte der ebenfalls abtretende Präsident Adi Widmer. Dario Schochs Nachfolger ist auch zugleich sein Vorgänger. Mit Christoph Huser kehrt ein Altbekannter zurück, war er doch von 2003 bis 2012 Obergugger der Glöggli Clique. Doch Huser führt das Amt quasi nur interimistisch aus, denn mit Sebastian Mattes, bereits vorher der Vize-Obergugger, steht auch hier die junge Generation schon bereit. Der erfahrene Huser soll den hervorragenden Musiker Mattes nun sukzessive an seine neue Aufgabe heranführen. (man)

Widmer selbst bleibt im neu um zwei Personen erweiterten neunköpfigen Vorstand als Beisitzer – sehr zur Freude seiner Nachfolgerin, «weil somit Adis grosses Know-how uns erhalten bleibt», sagt Sabrina Lehmann. Und Widmer machte an der GV sogleich auch klar, dass er nicht daran denkt, sich in der nun frei gewordenen Zeit auf die faule Haut zu legen. «Gebt mir etwas zu tun, bringt mir Aufgaben», sagte Widmer zu den Glögglis.

Der Herr über den Glöggli-Keller erhält eine Zapfsäule

Eine Aufgabe hat er als Chef des Glöggli-Kellers bereits gefasst. Widmer ist unter anderem zuständig für die Vermietung des Vereinslokals – wie auch der Markthäuschen, die für den Eismarkt angeschafft wurden. Und damit niemand verdurstet im Glöggli-Keller, erhielt Widmer, der auch zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde, ein ganz besonderes Geschenk: Einen eigenen Bierzapfhahn, zu welchem nur er den Schlüssel besitzt.

«Wenn Adi also nicht hier ist, gibt’s kein Bier», sagte Präsidentin Sabrina Lehmann, als «Adis T(r)ankstelle» eingeweiht wurde. Alle 66 Musikerinnen und Musiker der Glöggli Clique, mit denen die Guggenmusik in die neue Saison startet, wissen jedoch, dass dieser Fall nur äusserst selten eintreten dürfte.

Hinweis

www.gloegglinet.ch