Amriswil Virtuos durch alle Läufe: Das Sinfonieorchester Arbon spielt in der evangelischen Kirche Amriswil Das Sinfonische Orchester Arbon gastierte in Amriswil mit einer Uraufführung und einem preisgekrönten Solisten. Barbara Hettich 20.02.2022, 16.30 Uhr

Hornist Ivo Dudler bei seinem Auftritt mit dem Sinfonischen Orchester Arbon in der Kirche Amriswil. Bild: Barbara Hettich

Weit ist das Land, aber für ein Konzerterlebnis der Extraklasse kann auch ein Orchester aus der Region sorgen. Auf Einladung der «Amriswiler Konzerte» gastierte am Samstagabend das Sinfonische Orchester Arbon in der evangelischen Kirche Amriswil und zeigte mit dem Konzertprogramm «Weit ist das Land» die verschiedensten Facetten der klassischen Musik. «Wir haben uns sehr über die Einladung nach Amriswil gefreut», sagt der Dirigent Leo Gschwend.

Leo Gschwend, Dirigent Bild: Parbara Hettich

Begonnen hat das Orchester mit sanften Tönen und Wellengang bei der Hebriden-Ouvertüre von Felix Mendelssohn Bartholdy. Anspruchsvoller für Musiker und Zuhörer präsentierte sich dann das neuste Werk des zeitgenössischen Komponisten Heinrich Schweizer, Konzert für Horn und Orchester, das die Kulturstiftung Thurgau in Auftrag gegeben hat und nun erstmals aufgeführt wurde. Als Solist brillierte Hornist Ivo Dudler. Der Profi-Musiker ist Solohornist bei der NDR Radiophilharmonie und gastierte schon in verschiedensten Sinfonie- und Opernorchestern. Am Samstag stand er in der Kirche Amriswil, begleitet von den Sinfonikern aus Arbon unter der Leitung von Gschwend.

Komponist Heinrich Schweizer hat für diese Komposition die für Mozart typische Orchesterbesetzung gewählt. Mit Mozarts Konzertrondo für Horn und Orchester wurde nach der gelungenen Uraufführung das Konzert-Programm passend fortgesetzt. Mit der ersten Sinfonie von Camille Saint-Saëns, der dieses Meisterwerk im Alter von gerade einmal 18 Jahren geschrieben hatte, setzten die Arboner Sinfonikerinnen und Sinfoniker den Schlusspunkt.

Thomas Brägger, Besucher Bild: Barbara Hettich

Beim Publikum kam das Konzert gut an. Es bedankte sich mit lang anhaltendem Applaus. Thomas Brägger aus Lenggenwil, der als Besucher zugegen war, sagt nach dem Konzert:

«Ich bin erstaunt über das hohe Niveau, auf dem dieses Orchester spielt.»

Stefan Zöllig, Präsident der Amriswiler Konzerte Bild: Barbara Hettich

Stefan Zöllig, der Präsident der Amriswiler Konzerte, zeigte sich überwältigt. Nicht nur von der schönen Musik, sondern auch von den vielen Besuchern. Er sagt:

«Es war Zeit, eines der besten Orchester der Region nach Amriswil zu holen»

Der Ticketverkauf sei erst nur zögerlich angelaufen. Als dann aber der Bundesrat die Corona-Massnahmen aufhob, habe sich das Blatt gewendet, sodass lediglich noch die hintersten zwei Bankreihen in der grossen Kirche leer blieben.