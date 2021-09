OL Amriswil führt 45. Oberthurgauer OL im Güttinger Wald durch

Amriswil Verzicht ist richtig gewesen: Amriswiler Orientierungsläufer gingen nicht fremd OL Amriswil führte im Güttinger Wald den 45. Oberthurgauer Orientierungslauf durch. Eigentlich wollten sie in Bregenz starten. Manuel Nagel 21.09.2021, 16.45 Uhr

Auch ein Dutzend Familien nahmen in der entsprechenden Kategorie teil. Bild: PD/Christian Stricker

Eigentlich wollte der Verein OL Amriswil für einmal fremdgehen ins benachbarte Vorarlberg. «Im Talbach oberhalb von Bregenz hat es einen schönen Hangwald, wirklich sehr interessant und nicht wie üblich ein gewöhnlicher Mittellandwald», sagt Christian Stricker von den Amriswiler Orientierungsläufern. «Hin und wieder wollen wir unseren Mitgliedern auch eine Rosine zugängig machen.»

Doch im Frühling mussten die Verantwortlichen entscheiden, ob sie für den 45. Oberthurgauer Orientierungslauf weiter mit dem Thalbachwald planen, denn man hätte bis Ende März die Aktualisierung der Karten in Auftrag geben müssen. «Es war uns von der Planungssicherheit zu riskant», sagt Stricker, und im Nachhinein hat sich der Verzicht als richtig erwiesen.

Urs Müller auf dem Weg zum Kategoriensieg bei den Herren Ü45. Bild: PD/Christian Stricker

OL-Läufer brauchen weder Garderobe noch Dusche

Doch OL Amriswil stand nun nicht plötzlich ohne Alternative da. Der Frühlings-OL wäre im Ostteil des Güttinger Waldes geplant gewesen, musste aber wegen Corona abgesagt werden. Dies, obwohl Orientierungslauf in Bezug auf Corona eigentlich eine ideale Sportart sei, wie Stricker ausführt. Die Läuferinnen und Läufer seien sich gewohnt, dass es nur wenig Infrastruktur gebe – etwa Umkleidekabinen und Duschen.

Christian Stricker Bild: Helio Hickl

«Das sind wir uns vom Training her gewohnt, und auch bei vielen Wettkämpfen im Ausland gibt es das nicht.»

Dennoch waren die Organisatoren froh, dass sie auf dem Schulgelände in Kesswil ihr Wettkampfzentrum aufbauen und eine kleine Festwirtschaft im Freien anbieten konnten. Auch deshalb, weil innerhalb der OL-Szene die Begegnungen in letzter Zeit zu kurz kamen und das Beisammensein sehr geschätzt wurde. «Das hat einen hohen Stellenwert», so Stricker.

Zur guten Stimmung trug auch das gute Wetter am Sonntag bei, der Wald blieb trocken. Das minimiere auch die Unfallgefahr erheblich, sagt Laufleiter Stricker. Es habe auch keine Verletzten gegeben, sagt er.

Insgesamt 200 Läuferinnen und Läufer rannten am Sonntag durch den Güttinger Wald. Bild: PD/Christian Stricker

Kleines Tobel sorgt für «würzigen Schlusspunkt»

Für die rund 200 Teilnehmenden – sonst seien es jeweils gegen 300 – gab es diesmal ein Novum. «Wir haben ein Töbeli oberhalb von Kesswil frisch in die Karte aufgenommen», sagt Stricker. Dieses habe dem Lauf einen «würzigen Schlusspunkt» gegeben mit der Bachquerung und den Senken, die gefunden werden mussten.

Speziell sei auch die Zusammenarbeit vor Ort gewesen. Ein Landwirt habe zum Beispiel extra seine Zäune abgebaut. Ein Obstbauer habe zudem Äpfel als Verpflegung gesponsert, zählt Stricker weiter auf, und auch die Schule mit der Infrastruktur und die Gemeinde mit dem Verkehrskonzept hätten sich sehr engagiert. Besonders hat sich aber Christian Stricker gefreut, dass aus einer Klassenkasse die Teilnehmerbeiträge der Kinder bezahlt wurden. «Das sind so wertvolle Randgeschichten», sagt der Organisator.

Hinweis

Die Resultate des OL findet man unter www.swiss-orienteering.ch