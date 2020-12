Amriswil Umstrittene Puppe bleibt trotz Diskriminierungsvorwurf im Amriswiler Schulmuseum ausgestellt – die Verantwortlichen suchen den Dialog Das Schulmuseum Mühlebach steht im Gespräch mit einer Lehrerin aus Bern. Diese sagt, dass «durch die Puppe eigene Erfahrungen von Diskriminierung wieder lebendig werden» und verlangt die Entfernung. Doch die Verantwortlichen gehen einen anderen Weg. Das Exponat bleibt im Museum ausgestellt. Manuel Nagel 17.12.2020, 04.30 Uhr

Über diese Puppe empörte sich eine Lehrerin aus Bern und forderte das Schulmuseum Mühlebach auf, die Häkelfigur sofort aus der Ausstellung zu entfernen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 16. Dezember 2020)

Krauses, schwarzes Haar, dicke Lippen, Kulleraugen, ein Halsring und ein buntes Baströckchen. Es ist das volle Programm von Stereotypen, welches bei diesem in den späten 50er-Jahren gehäkelten «Negerpüppchen» aus braunem Stoff zur Anwendung kommt. Über zwei Jahre lang hatte diese Figur ein geruhsames Dasein in der Ausstellung «Fleiss und Schweiss», in der das Schulmuseum Mühlebach die Geschichte «vo de Näschi und de Hobli» hin zum textilen und technischen Gestalten aufzeigt. Niemand der zahlreichen Besucher und Besucherinnen nahm Anstoss daran.

Das änderte sich diesen November. Da flatterte ein E-Mail ins Postfach des Schulmuseums. Eine Lehrerin aus dem Kanton Bern las in der Zeitschrift des Lehrerverbandes einen Artikel über die Ausstellung und entdeckte auf einem Foto die besagte Puppe.

«In ihrer E-Mail forderte die Frau uns dringlich auf, das Exponat sofort zu entfernen.»

Sie fühle sich dadurch verletzt, denn eigene Erfahrungen von Diskriminierung würden durch die Puppe wieder lebendig, fasst Frauke Dammert, die Leiterin des Museums, den Inhalt des Schreibens zusammen. Ein Schulmuseum dürfe so etwas einfach nicht ausstellen, so das Fazit der Berner Lehrerin.

Die Puppe auf dem Tisch in der Mitte stach einer Lehrerin aus Bern sofort ins Auge. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 16. Dezember 2020)

Von der Kantonsschule zum Schulmuseum Frauke Dammert übernahm die Museumsleitung dieses Jahr von Hans Weber. Der langjährige Rektor der Kantonsschule Romanshorn hatte das Amt inne, seit er 2004 in Pension gegangen war. Er blieb dem Museum jedoch als Präsident des Stiftungsrates erhalten.

«Kann diskriminierend wahrgenommen werden»

Die Puppe steht jedoch immer noch auf dem Tischchen nebst vielen anderen Werken – und sie werde es auch bleiben, sagen die Verantwortlichen des Schulmuseums. Nicht weil sie das Anliegen der empörten Frau einfach ignorieren würden. Im Gegenteil. Die Museumsleiterin steht im Dialog mit der Berner Lehrerin. Für Frauke Dammert, die Geschichte und Soziologie studiert hatte, steht ausser Zweifel, dass die Puppe als diskriminierend oder gar rassistisch wahrgenommen werden könne.

Hans Weber ist Präsident des Stiftungsrates des Schulmuseums Mühlebach. Bild: Andrea Stalder (Amriswil, 22. September 2020)

Hans Weber, ebenfalls Historiker, unterrichtete an der Kantonsschule unter anderem auch Geschichte. Man dürfe den historischen Kontext in dieser Problematik nicht ausser Acht lassen, findet er. Hans Weber sagt:

«Man muss die Puppe als Produkt aus jener Zeit betrachten.»

Für ihn ist deshalb ausgeschlossen, dass die Dritt- oder Viertklässlerin, die Ende der 1950er-Jahre diese Figur gehäkelt hatte, fremdenfeindliche Gedanken hatte.

Vielmehr ist davon auszugehen, dass das Mädchen nach Vorgabe ihrer Handarbeitslehrerin handelte. Denn im Thurgauer Lehrplan von 1958 stand, dass die Schülerinnen «neben den traditionellen Nutzarbeiten auch Puppen und Tiere anfertigen können, jedoch ohne freien Entwurf, stets nach Vorgabe der Lehrerin».

Exponat erhält ergänzenden Text als Erklärung

Mit diesem Hintergrund war für die Verantwortlichen des Museums klar, dass sie die Puppe nicht einfach heimlich, still und leise aus der Ausstellung herausnehmen wollten. «Wir wollen aufklären und uns der Diskussion stellen», sagt Frauke Dammert. Auch der Stiftungsrat des Schulmuseums unterstützt dieses Vorgehen, obwohl eine Entfernung der Handarbeit aus dem Schulmuseum der einfachere Weg gewesen wäre. Doch dieses möchte nicht den Anschein erwecken, die Angelegenheit unter den Teppich zu kehren. Man sei sich der sozialen und politischen Relevanz bewusst, sagt Museumsleiterin Frauke Dammert.

Bei Führungen soll künftig auf die Problematik der Puppe hingewiesen werden. Bild: Yvonne Aldrovandi (Amriswil, 28. Juli 2019)

Sie hat sich deswegen auch Rat geholt, nachdem die E-Mail aus Bern eingetroffen war. Einerseits beim Schweizer Museumsverband, andererseits auch bei der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Und beide Seiten haben Frauke Dammert ermutigt, in ihren Bemühungen um Aufklärung und Transparenz fortzufahren.

Wegen der aktuellen Lage ist das Schulmuseum Mühlebach bis auf weiteres geschlossen. Doch das Exponat erhält nun einen ergänzenden und erklärenden Text. Auch bei Führungen durch die Ausstellung werde künftig auf die Problematik hingewiesen.

Die Gefahr eines Shitstorms besteht

Seit Beginn der Ausstellung im Jahr 2018 hat sich ausser der Lehrerin aus Bern niemand über die Puppe beschwert. Doch die Gefahr besteht, dass sich das Schulmuseum durch die Transparenz, die Puppe in der Ausstellung zu belassen, Anfeindungen aussetzt. Nicht alle dürften die Erklärung verstehen und dieses Vorgehen gutheissen, obschon genau das von einem Museum verlangt wird. Jüngst musste die Migros einen Shitstorm in den sozialen Medien über sich ergehen lassen, weil sie «Mohrenköpfe» in ihrem Sortiment führte. Als Konsequenz änderte der orange Riese den Namen. Andere Grossverteiler zogen mit. Das Produkt steht nun mit der politisch korrekten Bezeichnung «Schaumkuss» in den Regalen. Aber ob man damit den Kern des Problems wirklich gelöst hat?

