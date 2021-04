Amriswil Trotz Fusion versichert der Bankleiter von Raiffeisen Amriswil Bischofszell: «Alle Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt» Die Raiffeisenbanken Amriswil-Dozwil-Sommeri sowie Zihlschlacht-Muolen-Bischofszell fusionieren nach Pfingsten zur Raiffeisenbank Amriswil Bischofszell. Rolf Müller wird Vorsitzender der Bankleitung und Roland Schneeberger Verwaltungsratspräsident der neuen Bank. Manuel Nagel und Georg Stelzner 17.04.2021, 04.10 Uhr

Rolf Müller als Vorsitzender der Bankleitung und Roland Schneeberger als Verwaltungsratspräsident steuern die Raiffeisenbank Amriswil Bischofszell in die Zukunft. Bild: Kevin Roth (Amriswil, 14. April 2021)

Ende März war die Abstimmung zur Fusion. Vier von fünf Genossenschaftern stimmten zu. Weshalb votierten 20 Prozent dagegen?

Rolf Müller: Eine schriftliche Abstimmung ist natürlich nie ganz mit einer physischen Generalversammlung vergleichbar. Schriftlich ist die Hemmschwelle vielleicht auch kleiner, nein zu sagen, als wenn man sich öffentlich positionieren muss. Es ist aber im Vergleich zu Abstimmungen bei anderen Raiffeisenbanken kein schlechtes Resultat. Wir sind sehr zufrieden, gerade auch deshalb, weil wir wegen Corona nicht wie gewünscht mit den Leuten diskutieren und sie nicht über die Hintergründe der Fusion orientieren konnten. Dieser Austausch mit den Genossenschaftern hat gefehlt.

Wäre der Ja-Anteil an der Generalversammlung grösser gewesen?

Müller: Das ist natürlich Mutmassung, aber man sieht bei allen Fusionen, die bei Raiffeisen schon passiert sind, dass in der Regel nur eine Minderheit dagegen stimmt.

Blicken wir kurz zurück: Weshalb denn überhaupt diese Fusion?

Roland Schneeberger: Es war ein sehr bewusster Entscheid von beiden Banken. Wir führen in der Region bereits seit fast fünf Jahren Gespräche, ob es gewisse Synergien untereinander gebe. Bei beiden Banken in Amriswil und in Bischofszell kam man zum Schluss, dass der Wirtschaftsraum sehr identisch ist. Und für beide Banken ergab es Sinn. Wir konnten Strukturen und Abläufe optimieren. Und es braucht eine gewisse Grösse, um heute im Markt aufzutreten, und ein gewisses Volumen, dass man die heutigen Prozesse bewältigen kann.

Müller: Auch das Kundenbedürfnis hat sich verändert. Es wird immer mehr Spezialwissen von uns verlangt. Mit der neuen Grösse können wir uns weiterentwickeln, etwa im Firmenkundengeschäft und bei weiteren Finanzplanungsthemen.

War die Fusion alternativlos? Hätte man nicht auch kooperieren, aber eigenständig bleiben können?

Müller: Das hätte man sicher auch diskutieren können. Aber wir haben gesehen, dass wir einen gemeinsamen Wirtschaftsraum haben und wir waren der Meinung, es macht langfristig mehr Sinn, als Einheit aufzutreten. Wir haben nun eine gute Grösse, vom See bis nach Bischofszell.

Interview mit Roland Schneeberger (Verwaltungsratspräsident) und Rolf Müller (Vorsitzender der Bankleitung) von der fusionierten Raiffeisenbank Amriswil Bischofszell. Bild: Kevin Roth (Amriswil, 14. April 2021)

Und wie stark standen Einsparungen im Vordergrund?

Schneeberger: Es ist kein Geheimnis, dass auch bei Banken der Margendruck zunimmt. Dennoch stand der finanzielle Aspekt für uns nicht im Vordergrund, ist aber sicher immer ein Nebenschauplatz. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen kein Personal einsparen. Es gibt aber sicher eine Verlagerung mehr an die Front und in die Beratung hinein. Und die Beratung wird heute schon von morgens um sieben bis abends um sieben angeboten. Das verlangt den Mitarbeitern schon heute mehr Flexibilität ab.

Gibt es also keinen Personalabbau?

Müller: Wir haben ganz klar gesagt, sämtliche Mitarbeiter werden weiterhin beschäftigt. Wir haben bis jetzt auch keine Fluktuation im Zusammenhang mit dieser Fusion. Über eine längere Zeit versuchen wir natürlich auch, unsere Prozesse anzugleichen und effizienter zu werden. Durch die Fusion werden wir aber auch für die Mitarbeiter ein noch attraktiverer Arbeitgeber. Wir können ganz andere Möglichkeiten bieten, die Leute können sich spezialisieren und wir werden auch bessere Stellvertreterregelungen haben.

Die 20 Prozent, die der Fusion nicht zugestimmt haben: Nimmt man das nun einfach zur Kenntnis, oder versucht man diese Genossenschafter auch noch zu überzeugen, dass der Zusammenschluss notwendig war?

Schneeberger: Bei einer schriftlichen Abstimmung wissen wir nicht, wer diese 20 Prozent sind. Die Abstimmung ist ja anonym. Nochmals: Für uns sind auch aus strategischer Sicht 80 Prozent Zustimmung völlig in Ordnung. Ein Grund bei diesen 20 Prozent war sicher, dass wir uns nicht erklären konnten, dass der Genossenschafter nichts verliert, sondern dass er gewinnt, dass sich die Strukturen verbessern. Und dann gibt es immer Genossenschafter, die Angst haben, dass man zu gross wird. Dies hat man auch im Vorfeld gemerkt. Aber diese Angst kann man nicht allen nehmen. Das ist so ein Bauchgefühl, das der Genossenschafter hat.

Ist es auch die Angst vor einem Identitätsverlust? Nun fallen im Banknamen Dozwil, Sommeri, Muolen und Zihlschlacht weg.

Rolf Müller

Vorsitzender der Bankleitung der fusionierten Raiffeisenbank Amriswil Bischofszell Bild: Kevin Roth (Amriswil, 14. April 2021)

Müller: Möglicherweise. Für uns sind die Gründe sehr schwer abschätzbar. Aber wir nehmen das Abstimmungsergebnis ernst. Und ich bin überzeugt, dass wir die Nein-Stimmen überzeugen können, dass sie später sagen: «Es ist doch gut herausgekommen.» Trotz dieser Grösse, die wir nun haben, wollen wir die Kundennähe beibehalten. Es ist enorm wichtig, dass der Kunde seinen Ansprechpartner behalten kann. Ich denke aber nicht, dass der neue Name ein Grund für das Nein war. Ich denke, wir haben einen guten Namen gefunden, der die Region symbolisiert.

War der neue Name «Amriswil Bischofszell» die einzige Variante?



Müller: Wir hatten verschiedene Namen geprüft und sogar einen Wettbewerb in der Bank lanciert. Ein geografischer Name muss jedoch klar eingrenzbar sein. Oberthurgau ging also nicht, denn da sind auch noch andere Raiffeisenbanken betroffen. Und bei Raiffeisenbank Hudelmoos würde man sich ausserhalb des Thurgaus wohl fragen, wo das denn sei.

Schneeberger: Früher wäre eine solche Fusion wohl an der Namensgebung gescheitert. In der heutigen Zeit ist es einfach wichtig, dass der Name kompakt und klar in den Köpfen ist.

Die Stimmbeteiligung lag bei 23 Prozent. Ist das nicht etwas wenig, für eine solch wichtige Abstimmung? Oder gehen Sie davon aus, dass die grosse schweigende Mehrheit einverstanden mit der Fusion war?

Müller: Die Stimmbeteiligung war deutlich besser als bei den physischen Generalversammlungen. Bei der Raiffeisen Zihlschlacht-Muolen-Bischofszell waren es jeweils 15 Prozent, die jeweils an der GV dabei waren.

Roland Schneeberger Verwaltungsratspräsident der fusionierten Raiffeisenbank Amriswil Bischofszell Bild: Kevin Roth (Amriswil, 14. April 2021)

Schneeberger: Für uns als Bank war diese Fusion natürlich ein sehr wichtiges Thema. Wir sind seit zwei Jahren an der Planung und wir haben richtig viel Zeit investiert. Aber man sieht, dass es für viele Genossenschafter nicht ganz so wichtig ist. Ich finde diese 23 Prozent hervorragend. Es ist das Doppelte, was wir in Amriswil jeweils an einer physischen Generalversammlung hatten. Wir haben so auch jenen eine Stimmgelegenheit geboten, wem die GV vielleicht zu spät war, oder wem es am Samstag jeweils nicht ging.

Gibt es auch die Befürchtung, dass einige der Nein-Stimmenden sich eine andere Bank suchen?

Müller: Ich rechne nicht damit. Vielleicht kann es das geben, aber wenn, dann nur punktuell einzelne Kunden.

Schneeberger: Wir schliessen ja jetzt keine Geschäftsstelle. Als wir seinerzeit die Bank in Dozwil geschlossen haben, war das ein viel grösseres Thema.

Müller: Die Zeit hat sich verändert. Vor ein paar Jahren haben wir den Standort in Zihlschlacht geschlossen. Auch damals haben wir mit dieser Massnahme kaum Kunden verloren.

Verbinden Sie auf der anderen Seite auch die Hoffnung, durch diese Fusion neue Genossenschafter zu gewinnen?

Müller: Selbstverständlich. Wir wollen uns nun auch neu positionieren und werden – sofern Corona dies zulässt – in der ganzen Region mit verschiedenen Aktionen zwischen Pfingsten und Sommerferien recht präsent sein und den neuen Namen hinaustragen.

Wieso ist das Genossenschaftsmodell heute immer noch zeitgemäss?

Müller: Wir sind weiterhin überzeugt, dass das Modell der Genossenschaft bewährt ist, bei der jeder Genossenschafter eine Stimme hat. Das war auch in der Vergangenheit eine grosse Stärke der Raiffeisenbank.

Die Geschäftsstelle der Raiffeisenbank in Bischofszell. Bild: Manuel Nagel (Bischofszell, 16. April 2021)

Wieso wird Amriswil Geschäftssitz und nicht Bischofszell, wo man ja erst gerade ein neues Gebäude errichtet hat?

Schneeberger: Wir haben ganz pragmatisch die Landkarte angeschaut, und Amriswil ist das Zentrum unseres Marktgebietes. Aber es hat überhaupt keinen Einfluss, wo der juristische Sitz ist.

Müller: Bisher war der Sitz unserer Bank ja auch nicht in Bischofszell, sondern in Zihlschlacht, selbst dann noch, als wir die Filiale in Zihlschlacht geschlossen haben. Aber der juristische Sitz ist wirklich nicht wichtig. Wir sprechen nicht von einem Hauptsitz. Früher hatte der juristische Sitz noch steuerliche Vorteile für eine Gemeinde. Das ist heute nicht mehr so.

Also ist es nicht, weil Amriswil grösser ist und sich deswegen durchgesetzt hat?

Schneeberger: Nein. Und man kann auch generell sagen, dass wir zwei Banken in diesem ganzen Prozess sehr synchron und kongruent waren. Bei uns ergab sich sowohl operativ wie auch strategisch die Situation, dass sich alle Funktionen ergeben haben. Wir waren uns sehr schnell einig, wie das Organigramm aussehen soll.

Müller: Wir haben auch von Beginn weg gesagt, es soll ein partnerschaftlicher Zusammenschluss sein, kein «Unfriendly Takeover». Das sieht man nun auch im neuen Verwaltungsrat. Sehr paritätisch, drei von der einen, drei von der anderen Bank. Auch die Bankleitung hat man so zusammengestellt.

Schneeberger: Wir haben intensive Diskussionen auf einer sehr sachlichen Ebene geführt.

Müller: Alle sind hinter dem Projekt gestanden.

Interview mit Roland Schneeberger (Verwaltungsratspräsident) und Rolf Müller (Vorsitzender der Bankleitung) von der fusionierten Raiffeisenbank Amriswil Bischofszell. Bild: Kevin Roth (Amriswil, 14. April 2021)

Von zwei fünfköpfigen Verwaltungsräten bleiben nur sechs Mitglieder übrig.

Schneeberger: Je zwei Verwaltungsräte haben ihren Rücktritt bekanntgegeben.

Eine Fusion ist immer eine Gratwanderung. Man will beide Partner angemessen berücksichtigen, jedoch sollte man auch die qualifiziertesten Leute nehmen. Wie ist Ihnen dieser Spagat gelungen?

Schneeberger: Wir hatten Glück, was die fachlichen Fähigkeiten der bisherigen Verwaltungsräte anbelangt, aber das gilt auch für den neuen Verwaltungsrat. Wir haben Treuhänder, eine Kommunikationsfachfrau, eine Juristin, einen Baufachmann. Wir können viele Themen und Fachbereiche abdecken.

Es gibt aber auch Personen, die ihre bisherige Position in der Bankleitung verlieren.

Müller: Auch da hat es sich mehrheitlich so ergeben. Andreas Bötschi, der lange Zeit Bankleiter in Muolen war und seit 40 Jahren bei Raiffeisen ist, nimmt sich gerne einen Schritt zurück. Er bleibt aber bei uns und wird weiterhin seine Kunden betreuen und behält seine Kompetenzen. Bei Elias Neuenschwander sind wir auch sehr froh, dass er uns erhalten bleibt und der Stellvertreter von Marc Breitenmoser wird. Es ist für uns ein Privileg, dass wir über zwei ausgezeichnete Personen im Bereich Services verfügen, auch wenn er nun nicht mehr in der Bankleitung sein wird.

Edgar Meier bei der Generalversammlung 2019. Bild: Barbara Hettich (Amriswil, März 2019)

Und Edgar Meier, bisher Bankleiter in Amriswil, ist künftig noch Ihr Vize.

Müller: Wir sind zusammengesessen und haben uns ausgetauscht. Und Edgar Meier sagte zu mir, ich solle die Bankleitung übernehmen, weil er nun auch schon gegen 60 zugehe. Er wird aber nicht nur mein Vize, sondern wird auch den Bereich Firmenkunden entwickeln, wo wir aktuell den Markt noch zu wenig bearbeiten konnten. Edgar Meier hat enorm viele Kontakte und Beziehungen. Das wäre für uns als Bank fatal, wenn er nicht mehr bei uns wäre.

Schneeberger: Auch im Verwaltungsrat kommt meinem Stellvertreter Marcel Vontobel eine wichtige Rolle zu. Ich bin froh, habe ich einen solch guten Backup.

Also haben diese personellen Rochaden keine Auswirkungen auf den Lohn?

Müller: Nein. Der Lohn hat bei uns auch nicht mit der Funktionsstufe zu tun, sondern mit der Qualität und der Arbeit des Mitarbeiters. Und dies bleibt ja.

Schneeberger: Wir haben auch rückwirkend auf den 1. Januar 2021 im Zuge der Fusion die Boni bei uns abgeschafft. Die Lohnstruktur konnten wir deshalb neu aufgleisen. Es gibt nun bei der Raiffeisenbank Amriswil Bischofszell einen Fixlohn, der nicht mehr variabel ist. In Amriswil haben wir vor etwa zwei Jahren gesagt, wir wollen das ändern. Das ist nicht mehr zeitgemäss. Es gibt einen Stellenbeschrieb und ein Leistungsprofil, und aufgrund dessen soll die Arbeit entschädigt werden. Ich bin glücklich damit, denn die anstrengenden Boni-Gespräche entfallen.

Interview mit Roland Schneeberger (Verwaltungsratspräsident) und Rolf Müller (Vorsitzender der Bankleitung) von der fusionierten Raiffeisenbank Amriswil Bischofszell. Bild: Kevin Roth (Amriswil, 14. April 2021)

Also geht es auch hier nicht darum, Geld einzusparen bei den Löhnen?

Schneeberger: Genau.

In der Medienmitteilung hiess es, alles bleibe beim Alten. Ist das nicht etwas defensiv kommuniziert, wenn man neue Kunden gewinnen will?

Müller: Für unsere bestehenden Kunden ändert sich ausser dem Namen nicht viel. Intern wird sich jedoch einiges ändern. Aber das ist ein Prozess über die nächsten Jahre, in denen wir uns auch weiterentwickeln. Die Generalversammlung wird natürlich ändern. Da werden wir uns nun auch Gedanken machen, wie wir das mit dieser grösseren Bank machen. Und was sich verändern soll: Der Kunde wird von uns in Zukunft mehr erwarten dürfen. Die Firmenkunden habe ich erwähnt, Nachlass-, Finanz- und Pensionsplanungen wollen wir ebenfalls ausbauen, sodass der Kunde einen höheren Dienstleistungsanspruch haben kann.

Schneeberger: Das Banking müssen wir nicht neu erfinden. Aber wir wollen das bestehende Angebot weiterentwickeln und uns neu ausrichten.

Bei der Namensfindung kam «Raiffeisenbank Oberthurgau» nicht in Frage, da es ja auch noch in die Bank Neukirch-Romanshorn und die Bank Region Arbon gibt. Ist es aber denkbar, dass es auch hier einmal eine grosse Fusion gibt?

Schneeberger: In meinem Kopf gibt es dieses Szenario aktuell nicht. In der nächsten Zeit ist das auch sicher kein Thema. Wir haben aber alle Möglichkeiten geprüft – und die beste realisieren wir nun.

Die Geschäftsstelle der Raiffeisenbank an der Kirchstrasse in Amriswil, gleich neben dem Einkaufszentrum Amriville. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 3. November 2020)

Aber solche Überlegungen gab es?

Schneeberger: Die Gespräche haben wir in der Region vor fünf Jahren zu führen begonnen. Auch die Bankleitungen in der Region treffen sich regelmässig und es wurde darüber gesprochen, aber eine grosse Fusion wurde nie ernsthaft weiterverfolgt.

Müller: Uns ist die Kundennähe sehr wichtig. Je grösser die Bank wird, desto schwieriger wird dies. Sollten wir zu gross werden, wären wir nicht mehr Raiffeisen . Für mich wäre eine Raiffeisenbank Oberthurgau zu gross gewesen. Auch für unsere beiden Banken ist das schon eine Herausforderung.

Aber von Raiffeisen Schweiz gab es keine Direktiven für eine Fusion? Waren Sie hier völlig autonom?



Schneeberger: Ja, völlig autonom. Raiffeisen Schweiz hat sich in den letzten vier, fünf Jahren sehr verändert und ist im Moment auf einem sehr guten Weg. Man lässt nun die Genossenschaften machen. Es kann nicht sein, dass Raiffeisen Schweiz in eine Region geht und etwas diktiert.

