Amriswiler Start-up bietet Vegi-Menu für Heiligabend an

amriswil Tofu statt Weihnachtsgans: Start-up bietet nachhaltiges Vegi-Menu für Heiligabend an Das Unternehmen Ensoy aus Amriswil möchte möglichst viele Menschen dazu bewegen, ein nachhaltiges Weihnachtsmenu aufzutischen. Dafür haben sie zusammen mit der Barfuss Brauerei aus Schönholzerswilen ein Rezept entwickelt, welches Schweizer Essgewohnheiten mit Tofu verbinden soll. Samt verschiedener Premium-Biere. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 10.12.2021, 04.50 Uhr

Karin Patton von der Barfuss Brauerei in Schönholzerswilen und Lukas Rösch von Ensoy bieten ein nachhaltiges Weihnachtsmenu an. Bild: Manuel Nagel

Tofu ist allseits bekannt. Vor allem beliebt bei Vegetariern und Veganern, können Fleischesser oft nicht viel damit anfangen. Kein Wunder, denn Tofu schmeckt in seiner rohen Form sehr neutral und auch die Konsistenz ist gewöhnungsbedürftig. Doch genau diese Vorurteile möchte das Start-up Ensoy aus Amriswil überwinden.

Das Unternehmen gibt es seit Juli. In mehreren Lebensmittelläden im Thurgau und in Zürich sowie auf ihrer Website kann man das eigen produzierte Tofu kaufen. Das Tofu kommt mit verschiedenen Marinaden daher, wie beispielsweise «Balsamico», «Senf» oder «Sweet & Sour».

«Gerade in der Ostschweiz sind die Menschen noch nicht sehr offen gegenüber Gerichten mit Tofu», sagt Co-Geschäftsführer Lukas Rösch. «Dies liegt vor allem daran, dass die Leute nicht richtig wissen, wie man es zubereitet.»

Tofu und Bier sollen vereint werden

Um mehr Leute für den Sojabohnenquark zu begeistern, bietet das Start-up ein Paket mit Zutaten für ein tofubasiertes Weihnachtsessen an. Und zwar in Kooperation mit der ebenfalls im Thurgau ansässigen Barfuss Brauerei. «Bier ist gut verankert in der Ostschweizer Kultur», sagt Rösch. «Wir wollen zeigen, dass sich Tofu auch wunderbar damit kombinieren lässt.»

Auf der Website von Ensoy kann man das «Festtagspaket» mit dem Tofu und den Bieren bestellen. Einige Zutaten wie Blätterteig, gedörrte Pflaumen, Champignons, Zwiebeln und eine Mango muss man sich vorher selbst besorgen. Das Menu umfasst einen Apéro mit süss-sauren Tofu-Spiessli und einen Hauptgang mit Tofu im Teig. Alles mit den passenden Bieren zum Anstossen untermalt. Das Menu ist für vier Personen gedacht, ein Paket kostet 49,90 Franken.

Einige der Zutaten für das nachhaltige Weihnachtsessen. Bild: Manuel Nagel

Die Zusammenarbeit mit der Barfuss Brauerei entstand über die Social-Media-Plattform LinkedIn. «Unter einem Post von mir hat sich die Barfuss Brauerei gemeldet und eine Kooperation vorgeschlagen», sagt Rösch. So hätten sich die beiden Unternehmen relativ spontan dazu entschieden, das Projekt gemeinsam auf die Beine zu stellen.

Vor allem Fleischesser sollen angesprochen werden

Mit dem Menu wollen Lukas Rösch und seine Geschäftspartnerin Simone Reinhart nicht nur Menschen ansprechen, die ohnehin auf Fleisch verzichten. «Veganerinnen und Veganern ist Tofu meistens schon bekannt, denn sie müssen ihre Essgewohnheiten ohnehin anpassen», sagt Rösch. «Wir wollen aber auch Leute, die häufig Fleisch essen, davon überzeugen, dass viele Gerichte mit Tofu genauso gut schmecken. Und zwar vom Apéro bis zum Dessert.»

«Am wichtigsten ist uns dabei die Nachhaltigkeit», sagt Lukas Rösch. Es ginge dabei nicht nur um den Verzicht von Fleisch in ethischer Hinsicht. «Es ist nun einmal so, dass Fleisch viel mehr CO 2 verursacht als vegetarische Kost», sagt Rösch. Mit einem Tofu-Menu vom Ensoy sei man laut Rösch aber sehr nachhaltig unterwegs. «Unsere Sojabohnen kommen alle aus der Schweiz und werden nachhaltig produziert», so Rösch. Ab nächstem Jahr beschränke sich das Unternehmen sogar komplett auf Thurgauer Soja.

